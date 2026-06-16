Amenazó con un cuchillo a una mujer arrodillada en la vía pública y fue condenado en menos de 48 horas

Una escena de violencia de género en plena vía pública terminó con una condena de cumplimiento efectivo apenas 48 horas después del hecho. El hombre, que hizo estallar una botella de vidrio contra una reja y luego amenazó con un cuchillo a una mujer que se encontraba de rodillas, inmóvil y llorando, fue condenado a cinco meses de prisión efectiva por la Justicia porteña.

El episodio ocurrió en el barrio de Constitución. Según la investigación, la situación se desencadenó cuando el agresor rompió una botella de vidrio contra una reja y avanzó sobre la víctima con un cuchillo, en un contexto de violencia doméstica y de género. La mujer permanecía en el suelo mientras era intimidada por el imputado.

La secuencia fue advertida por efectivos de la Policía de la Ciudad que realizaban tareas de patrullaje en la zona. Los agentes intervinieron de inmediato, lograron controlar la situación y detuvieron al agresor en el lugar.

El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo del auxiliar fiscal Pablo Vidal Alemán. A partir de las pruebas reunidas y de un acuerdo de avenimiento alcanzado entre las partes, se avanzó rápidamente hacia una resolución judicial.

El cuchillo utilizado por el agresor, que deberá cumplir una pena de cinco meses de prisión efectiva Ministerio de Seguridad

La titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°14, Laura De Marinis, homologó el acuerdo y condenó al imputado a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso de arma en contexto de violencia doméstica y de género.

Además, el condenado fue declarado reincidente, condición que le impedirá acceder al beneficio de la libertad condicional.

La resolución se produjo apenas dos días después del ataque y se convirtió en la segunda condena por hechos de violencia de género dictada por la Justicia de la Ciudad en menos de una semana.

Aquel fallo se suma a otra condena dictada en los últimos días por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°36 especializada en Violencia de Género, a cargo de Adrián Dávila.

En ese expediente, un hombre fue condenado a tres años y diez meses de prisión efectiva por amenazas, desobediencia, violación de domicilio y daños contra su expareja y madre de su hijo.

De acuerdo con la investigación, el condenado se presentó en la vivienda de la mujer, en el barrio de Nueva Pompeya, y comenzó a golpear la reja de ingreso hasta romper la cerradura, pese a que tenía vigente una prohibición judicial de acercamiento y contacto.

Tras una serie de medidas de prueba y peritajes, el acusado reconoció los hechos y recibió una condena de cumplimiento efectivo que también fue homologada por la jueza De Marinis.