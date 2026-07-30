La Justicia localizó en Venezuela a una niña santafesina de 5 años que era buscada desde 2023

La Justicia Federal confirmó este jueves la localización en Venezuela de M.G.S.A., la niña santafesina de cinco años que era buscada desde agosto de 2023 en el marco de una causa por presunta sustracción, retención y ocultamiento. El hallazgo permitió poner en marcha una nueva etapa de la investigación, centrada en el procedimiento de restitución internacional y en la situación de la menor.

La información fue difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que precisó que la niña fue encontrada en la ciudad de Barinas, capital del estado homónimo, junto con su madre, F.A.S., quien es investigada por haberla trasladado fuera de la Argentina sin autorización paterna.

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Santa Fe, donde intervienen la fiscal coadyuvante Natalia Palacín y el fiscal coadyuvante Juan Claudio Aguirre. En paralelo, la Cancillería argentina participa en las gestiones destinadas a concretar el regreso de la menor, a partir del pedido formulado por el padre de la niña.

La Justicia federal confirmó la localización en Venezuela de M.G.S.A., la niña santafesina de cinco años que era buscada desde agosto de 2023

El caso

La investigación había iniciado el 25 de agosto de 2023, cuando el padre de la menor presentó una denuncia ante la Comisaría 1.ª de la ciudad de Santa Fe. Posteriormente el expediente pasó al fuero federal y quedó radicado en la Unidad Fiscal Santa Fe en septiembre de 2024.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la fiscalía, la madre habría sustraído y ocultado a la niña, la mantuvo alejada de su padre y la trasladó al exterior desde el 23 de agosto de 2023. Los hechos podrían encuadrarse en el delito previsto en el artículo 146 del Código Penal referido a la sustracción de menores.

El avance de la causa se produjo después de que una persona aportara información sobre el posible paradero de la niña y de su madre.

Los datos fueron canalizados a través de Interpol y, mediante la cooperación entre las oficinas centrales de Buenos Aires y Caracas, se realizaron distintas verificaciones que permitieron confirmar el domicilio.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) precisó que la niña fue encontrada en la ciudad de Barinas, capital del estado homónimo, junto a su madre

Tras la localización, tomaron intervención la Fiscalía Séptima del Ministerio Público venezolano, con competencia en la protección de niños, niñas y adolescentes, y representantes del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio.

Según indicó el MPF, la evidencia reunida hasta el momento sugiere que la menor se encontraría en una situación de vulnerabilidad, por lo que se resolvió acelerar las medidas orientadas a garantizar su restitución.

En este contexto, la fiscalía solicitó la emisión de una notificación azul de Interpol sobre la madre de la niña, con el objetivo de determinar si continúa residiendo en el lugar identificado, establecer si utilizó otras identidades y reunir información relevante para el avance del expediente.

La fiscalía solicitó la emisión de una notificación azul de Interpol sobre la madre de la niña Getty

La búsqueda de la menor había cobrado notoriedad en los últimos meses, cuando la investigación comenzó a apuntar hacia Venezuela como posible destino.

El padre de la niña, Pedro Luis Sáez Castillo, había asegurado públicamente que existían elementos que permitían sostener que la pequeña había atravesado varios países utilizando documentación presuntamente falsa.

La investigación

La pesquisa también incluyó el análisis de redes sociales, la toma de declaraciones testimoniales y el intercambio de información con organismos nacionales e internacionales. Asimismo, se investigó la posibilidad de que la salida del país se hubiera concretado a través de pasos fronterizos no habilitados.

Mientras la causa penal continúa su curso en la Argentina, el procedimiento de restitución internacional se desarrolla de manera paralela y coordinada entre las autoridades judiciales y diplomáticas de ambos países.