Amenazó con volar el Garrahan y salas de cine y teatro y el Garrahan si no bajaban dos obras de cartel: la encontraron y la detuvieron

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a la autora de amenazas de bomba contra distintas cadenas de cines y teatros, la Sociedad Argentina de Actores y el Hospital Garrahan, así como contra otros puntos del territorio nacional. Afirmaba que haría estallar esos lugares si no bajaban de cartel la película Yo, Narciso, que protagonizan Adrián Suar y Natalia Oreiro, y la obra de teatro Secreto en la Montaña, encabezada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

La investigación comenzó el fin de semana, cuando la casilla oficial de mail de la Cámara Criminal de Sorteos del Poder Judicial de la Nación recibió correos electrónicos en los cuales el remitente, oculto bajo la denominación “CATYCEM (Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios)”, advertía sobre la colocación de artefactos explosivos en aquellos establecimientos.

“Activamos bombas ocultas” en la Sociedad Argentina de Actores, el Hospital Garrahan y distintas salas de cine y teatro; “las bombas estallarán el próximo sábado a las 8, de no bajarlas de cartelera el día viernes”, rezaba la amenaza contenida en el mail recibido por la Justicia la semana pasada.

Acto seguido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3, a cargo del juez Marcos Fernández, y a instancias del fiscal Juan Pedro Zoni, convocó a la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal para llevar a cabo las tareas investigativas tendientes a identificar a la autora de las amenazas, en tanto se puso en marcha el protocolo antibombas para revisar exhaustivamente los domicilios involucrados en la intimidación, a los efectos de corroborar o descartar su veracidad.

Pero eran muchos objetivos, distribuidos en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el interior del país. Por eso se dio intervención a las distintas delegaciones de la PFA en todo el país, que, a su vez, solicitaron la asistencia de los cuerpos de bomberos de cada región implicada para llevar a cabo inspecciones conjuntas en dichas salas y establecimientos.

Fueron 30 operativos en todo el país; no se encontraron artefactos explosivos ni objetos que pudieran estar involucrados con un eventual atentado con bombas, según se informó.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, protagonistas de El secreto en la montaña

Pasada la amenaza, la investigación continuó con el fin de determinar la autoría de la intimidación. “A partir de diversos análisis técnicos de la información obtenida se logró establecer la geolocalización de un teléfono celular que estaría vinculado con siete cuentas de correo electrónico desde las cuales se realizaron las intimidaciones aludidas. Profundizadas las pesquisas, se estableció que una de esas cuentas sería administrada por una persona de sexo femenino, con domicilio registrado en el barrio porteño de Versalles”, informó la PFA.

En las últimas horas, personal del Departamento Federal de Investigaciones concretó el allanamiento del inmueble de la sospechosa, situado sobre la calle Irigoyen. Fue detenida una mujer de 57 años y se le incautó el teléfono celular desde el cual se habrían concretado los envíos de los mails. La mujer sigue presa, acusada del delito de “intimidación pública”.