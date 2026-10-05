Este domingo por la madrugada, un hombre de nacionalidad uruguaya fue asesinado en un departamento del barrio porteño de Palermo frente a su esposa. Carlos Andrés Migales Viera, de 31 años, según fue identificado por medios uruguayos, tenía varios antecedentes penales, entre ellos por narcotráfico. Por el crimen hay dos detenidos y la Justicia investiga si se trató de un ajuste de cuentas.

El crimen tuvo lugar en un inmueble en Costa Rica al 5200. Un grupo de efectivos arribó al departamento luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una persona fallecida, según pudo saber este diario. ⁠Al llegar, los familiares de la víctima afirmaron a los uniformados que unas cuatro personas habían ingresado al departamento sin violar la cerradura, que dispararon contra el hombre casi sin mediar palabra y huyeron.

Quién era el uruguayo que fue asesinado en un departamento en Palermo. @EPreve

Migales Viera, que nació el 18 de diciembre de 1994 e ingresó a Argentina el mes pasado, se identificaba como líder del clan La Mafilia, conocido públicamente como Los Puglia en Uruguay, informó el periodista de ese país Eduardo Preve. La banda opera en Villa Española, un barrio de Montevideo, y es conocida por la venta de drogas. Según el cronista, el hombre se había mudado recientemente a Punta del Este, donde había abierto un restaurante.

Ahora, la Justicia argentina, a través del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 26, a cargo del magistrado Damián Kirszenbaum, intenta determinar si otra persona vinculada con el narcotráfico en Uruguay, y que viviría en un barrio privado en Canelones, habría sido el responsable de este crimen en el contexto de un ajuste de cuentas por un falso operativo policial del que habría sido víctima.

Según pudo saber LA NACION, en las próximas horas se les tomará declaración a los dos detenidos por la causa por la que, recientemente, el juez dictó el secreto de sumario. El hombre asesinado tenía varios antecedentes penales. Incluso, tuvo ingresos policiales cuando era menor de edad e indagatorias por lesiones personales y hasta por crímenes.

El primero de los hechos que se le atribuyen fue un hurto ocurrido en Montevideo el 14 de junio de 2009, cuando tenía 14 años. A fines de septiembre de 2012 fue indagado por un homicidio y a comienzos de junio de 2024 estuvo involucrado en una investigación penal por un hecho similar. También tuvo causas por suministro de sustancia estupefaciente, agregaron las fuentes consultadas por este diario.

A ocho cuadras del lugar del homicidio, en las inmediaciones del cruce de las avenidas Santa Fe y Bullrich, los policías hallaron un arma con silenciador que, se cree, habría sido descartada por las personas involucradas en el crimen.

Con la colaboración de Gabriel Di Nicola