La Justicia desestimó la denuncia por acoso y hostigamiento contra David Nalbandian, a pesar de que el extenista reconoció haber puesto cámaras en el departamento de su expareja. La causa penal fue archivada en primera y segunda instancia .

La modelo rosarina Araceli Torrado encontró una cámara instalada en un ventiluz del departamento que compartieron cuando eran novios, entre febrero y septiembre de este año. “¿Querés que sea honesto? Sí, la puse ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet. No se puede ver. No pude ver nada”, reconoció el tenista a Torrado, quien había instalado una cámara para filmar lo que sucedía en la habitación del departamento de Palermo donde vivía la joven.

El abogado patrocinante de la modelo, Olari Ugrotte, anticipó que van a impulsar el proceso civil. “Para nosotros los hechos están probados. En la denuncia penal habíamos pedido medidas de prueba y medidas de protección”, dijo.

En la conversación, Torrado le espetó a Nalbandian: “No sé si viste algo o no viste nada. Te cagaste en todo. No entiendo el afán de haber querido espiarme hasta los pelos de la nariz. Pusiste una cámara que da directo a la cama. No puedo creer hasta dónde fue tu cabeza”.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) realizó pericias y reveló que no encontraron indicios de que la cámara, que apuntaba a la cama de la joven, funcionara. Tampoco se logró determinar cuándo fue instalada por exjugador.

La causa, que recayó en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°18, fue archivada en primera y segunda instancia por el Ministerio Público Fiscal porteño por falta de pruebas. La modelo también hizo una presentación civil y el extenista no se presentó en la mediación. Según fuentes judiciales, los investigadores determinaron que “rogar para volver no es hostigamiento por violencia de género”.

