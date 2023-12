escuchar

Mañana, la exnovia de David Nalbandian, la modelo rosarina que había denunciado al extenista por acoso sexual y hostigamiento, se presentará declarar ante un juez en lo penal, contravencional y de faltas porteño para relatar “todos los detalles del calvario que vivió”.

Así lo informó a LA NACION el abogado Martín Olari Ugrotte, representante legal de Araceli Torrado, la denunciante. “Esperamos que, inmediatamente después de la audiencia, el juez Juan José Cavallari ordene la restricción de acercamiento y prohibición de contacto de Nalbabian con mi asistida. Ella va a contar, en detalle, el calvario que vivió ”, afirmó el letrado.

Ante la falta de pruebas, la causa que se había iniciado tras la denuncia de Torrado fue archivada en primera y segunda instancia. Pero la semana pasada, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires le encomendó al juez Cavallari que resuelva sobre el pedido de restricción perimetral que había solicitado Torrado.

“Encomendar al señor Juez de grado [por Cavallari] que, previo garantizar a la querella el amplio ejercicio del derecho a ser oída en un marco adecuado a tales fines, dicte una nueva resolución respecto de la pertinencia de las medidas restrictivas oportunamente solicitadas”, sostuvo la Sala III del tribunal de alzada, integrada por los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Franza y Patricia Larocca, en un fallo al que tuvo acceso LA NACION.

Fuentes judiciales explicaron que la decisión de los camaristas no significa que la causa por acoso sexual y hostigamiento tenga que reabrirse. Los voceros explicaron que se puede dictar una perimetral y el expediente puede continuar archivado ante la falta de pruebas.

Olari Ugrotte sostuvo que la audiencia está prevista para las 10. “Vamos a solicitar que se ordenen las medidas de pruebas que habíamos pedido en su momento: el secuestro de los dispositivos electrónicos de Nalbandian y la citación de una serie de testigos. Además, queremos que el juzgado tome nota de unas situaciones de índole sexual, como haberse metido de prepo y desnudo en la ducha”, afirmó a LA NACION el abogado.}

Hace 20 días había transcendido la grabación de una conversación entre Torrado y Nalbabdian donde el extenista reconocía haber instalado una cámara en la habitación de Torrado.

“¿Querés que sea honesto? Sí, la puse ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet. No se puede ver. No pude ver nada”, dijo Nalbandian en la citada conversación.

La causa recayó en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N° 18. El expediente, por faltas de pruebas, fue archivado en primera y segunda instancia. Según fuentes judiciales, los investigadores determinaron que “rogar para volver no es hostigamiento por violencia de género”.

La conversación en la que Nalbandian reconoció que instaló la cámara en la habitación del departamento donde vivía Torrado ocurrió en junio pasado. La denuncia de la modelo fue hecha al mes siguiente.

En la conversación, Torrado le espetó a Nalbandian: “No sé si viste algo o no viste nada. Te cagaste en todo. No entiendo el afán de haber querido espiarme hasta los pelos de la nariz”. Pusiste una cámara que da directo a la cámara. No puedo creer hasta dónde fue tu cabeza”.

Tras la difusión del caso, en diálogo con el diario Clarín, Nalbandian dijo: “Ya hay un dictamen del juez, fíjense bien antes de hablar”, dijo en referencia a la decisión de la Justicia de archivar la denuncia y afirmó [Torrado] “quiere plata y fama”.

