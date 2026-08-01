La Matanza: un policía se defendió de un intento de robo con su familia en el auto y mató a un ladrón

En medio del fuerte temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires durante la noche del viernes, un policía de civil sufrió un intento de robo en La Matanza y, aun con su familia en el auto, repelió a los delincuentes a los tiros. Uno de los ladrones murió en el acto y la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de un comercio.

El episodio ocurrió a las 21:15 en el cruce de Calderón de la Barca y Tinogasta, en la localidad de González Catán, donde un efectivo -subteniente de la Policía Bonaerense que en ese momento estaba de franco- estacionó su Peugeot 208 gris sobre una de las calles, al lado de un comercio.

Robo en La Matanza

Una vez que terminó de acomodar el vehículo, un Peugeot 307 de color negro en el que se trasladaban al menos tres personas se le acercó lentamente. De ese segundo auto bajaron dos de los ladrones, con armas en las manos y apuntando al policía, con la presunta intención de robar el coche.

Sin embargo, el agente se identificó y, según se puede apreciar en los videos de las cámaras de seguridad de un comercio, sacó velozmente el arma y empezó a repeler a los delincuentes.

En las imágenes, se nota cómo uno de ellos -vestido de buzo gris, gorra y pantalón negro-, iba directo a la puerta del policía y al segundo que levantó sus brazos con el arma recibió al menos un disparo. Intentó huir de la escena a contramano, pero a los pocos metros cayó y falleció.

Un delincuente muerto en un intento de robo en La Matanza

A su vez, otro de los ladrones -vestido completamente de negro, también encapuchado- corrió en el sentido de los autos y logró escapar, al igual que el sospechoso que se había quedado en el vehículo de la banda.

Al momento en que empezaron a alejarse, el policía salió de su auto y siguió disparando. Solo instantes después, una vez pasado el peligro, se bajó del coche una mujer con un bebé en brazos y otros dos menores. La familia se resguardó en un local mientras el agente empezó a realizar llamadas con su teléfono celular.

Según lo consignado por Inforbano, el auto que utilizaron los ladrones contaba con pedido de captura por robo y ya habría sido identificado por la Policía.

Los ladrones huyeron y uno de ellos murió Captura

La causa

En la escena trabajó la Policía Científica mientras que la investigación quedó bajo el ala de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. El fiscal a cargo es Diego Rulli.

Actualmente la investigación se centra en conocer la identidad del fallecido y dar con los nombres de sus cómplices, quienes aún permanecen prófugos. También se intenta determinar por cuántas personas está conformada la banda y si fueron solo tres los que participaron en el asalto, como pudo verse en los videos que trascendieron.