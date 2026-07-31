Un incendio intencional puso al descubierto el horror que se vivía en un geriátrico clandestino

SANTA FE.- El incendio que destruyó una pensión para adultos mayores, que funcionaba en una precaria vivienda al norte de esta capital, dejó al descubierto una serie de irregularidades que terminó con la detención del encargado del lugar mientras la propietaria continúa prófuga.

Además, las autoridades, tanto municipales como provinciales, alertaron sobre la eventual existencia de otros sitios similares, que en algunos casos funcionan en forma clandestina (sin ninguna autorización oficial), con las consecuencias que ello supone ante situaciones extremas como la registrada anteayer en el barrio Nuevo Horizonte.

En tanto, de los siete jubilados que fueron rescatados por bomberos y vecinos, seis resultaron ilesos y quedaron alojados en un refugio municipal mientras el restante se encuentra internado en el Hospital “J.B. Iturraspe”, con diversas quemaduras, aunque su vida no correría riesgos.

Las investigaciones policiales ordenadas por la Justicia provincial confirmaron que, efectivamente, la pensión –o “asilo para ancianos” según los vecinos-, no contaba con la habilitación de los organismos oficiales pertinentes.

Incluso, la Municipalidad de Santa Fe confirmó que el lugar no figuraba en ningún registro oficial. Por lo tanto, no estaba habilitado para funcionar como hogar de tránsito o geriátrico.

“Es un lugar completamente clandestino del que no existe ningún tipo de habilitación ni registro municipal. Al llegar nos encontramos con el encargado, quien dijo estar en contacto con la propietaria, pero ante la urgencia debíamos poner a resguardo a los residentes”, admitió una funcionaria municipal.

Tras otras averiguaciones se denunció el caso ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que inició este jueves una amplia investigación, con el propósito de deslindar las responsabilidades sobre la sucedido.

Por testimonios de familiares de los internados en dicha pensión, pudo saberse que el lugar funcionaba como tal desde hace varios años.

En las últimas horas, el municipio inició entrevistas individuales para reconstruir la situación de cada residente y determinar si cuentan con familiares que puedan hacerse cargo, según explicó el secretario de Políticas Sociales del municipio, Hugo Marchetti.

El funcionario admitió que ya se presentaron tres grupos de familiares para interiorizarse sobre la situación de los adultos mayores.

Marchetti también aclaró que ninguna asistente social de la administración local intervino en el ingreso de esas personas al lugar.

Ante una consulta, el secretario de Políticas Sociales del municipio anticipó que se intensificarán los controles y pidió a la comunidad denunciar situaciones sospechosas vinculadas al alojamiento irregular de personas mayores.

“Seguramente, a partir de este caso, van a empezar a aparecer otras situaciones. Nosotros vamos a actuar cada vez que existan denuncias o indicios concretos», aseguró.

Finalmente, confirmó que los adultos mayores rescatados están alojados en la “Casa Beata Clara Bosatta”, ubicada en Blas Parera al 7700, al norte del ejido urbano.

“Muertos de hambre”

Si el hecho en sí genera tristeza por la situación de los adultos mayores que estaban en ese lugar, lo peor es saber que las causas del incendio fueron generadas por una de las personas que estaba allí alojada, fuego originado al tratar de que el encargado de atenderlo le diera de comer.

Héctor, el hombre de 63 años que reconoció haber iniciado el incendio, relató: “Yo prendí el fuego porque acá nos tienen muertos de hambre. Hace 15 días que estoy; hay gente que está hace dos años, cinco años. Nos pegan, no hay pan, no hay azúcar, no hay yerba, algunos duermen en el suelo. La dueña de acá está relacionada con la asistente social. Me cortaron una pierna por la diabetes. Me muero de hambre, ¿a dónde voy a ir?”, se preguntó ante los periodistas.

Otros testimonios que se conocieron en las últimas horas, incluso provenientes de exempleados del lugar, coinciden en señalar que las deficiencias que denuncian los internos son verídicas.

En el marco de las investigaciones ordenadas por laJusticia local, el fiscal Manuel Cecchini dispuso la detención del encargado de la residencia del barrio Nuevo Horizonte, a quien culpó –en forma provisoria- por privación de la libertad.

En tanto, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), continúa tratando de detener a la propietaria del geriátrico, que permanece prófuga desde este miércoles cuando se ordenó su detención.