Asesinaron de un balazo a un profesor de boxeo en una plaza de Colegiales

Un hombre de 41 años murió este domingo tras recibir un disparo de bala en una plaza del barrio porteño de Colegiales. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en la intersección de Moldes y Aguilar y, horas más tarde, la Policía de la Ciudad detuvo al principal sospechoso del homicidio.

Un llamado al 911 alertó sobre un fuerte estruendo en la plaza porteña. Autoridades policiales se acercaron al lugar de los hechos y encontraron a la víctima, identificada luego como Gonzalo Andueza —un entrenador de boxeo—, desplomada con herida de arma de fuego.

Los agentes que intervinieron en respuesta al llamado de emergencia solicitaron entonces la presencia prioritaria de la ambulancia del SAME, que trasladó al hombre al Hospital Pirovano, donde finalmente falleció al mediodía del domingo, informaron las fuentes consultadas por LA NACION.

Crimen en una plaza de Colegiales: un profesor de boxeo de 41 años fue asesinado de un disparo. @soloboxgym

Tras el relevamiento de las cámaras de los alrededores de la plaza y las tareas de investigación policial, personal de la División Homicidios se ubicó frente a una vivienda en avenida Cabildo al 100, en el barrio de Palermo, adonde había ingresado el sospechoso del crimen.

Crimen en una plaza de Colegiales: un profesor de boxeo de 41 años fue asesinado de un disparo. Policía de la Ciudad

Crimen en una plaza de Colegiales: un profesor de boxeo de 41 años fue asesinado de un disparo. Policía de la Ciudad

Cuando el hombre salió del inmueble para intentar subirse a un vehículo, poco después de las 19 del domingo, fue detenido. Se trata de un joven de 25 años a quien se le confiscó una pistola Taurus Millennium de calibre 9 milímetros, con tres cargadores y 34 municiones que trasladaba en una mochila negra.

Los peritos realizan por estas horas las investigaciones pertinentes para determinar si la bala que mató al hombre de 41 años corresponde a las encontradas al detenido, agregaron las fuentes. En tanto, la investigación avanza para determinar las causas del ataque. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 32 y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 14.

Ataque y muerte en Recoleta

Era la madrugada del 20 de junio del año pasado cuando Daniel Grinstein llegó a la guardia del Hospital Rivadavia, en el barrio porteño de Recoleta. “Tuve problemas en casa”, llegó a decir. Un médico que lo atendió indicó luego al personal de la Policía de la Ciudad que el hombre tenía “la ropa mojada con un líquido, aparentemente ácido, que corroía los guantes de látex e irritaba los ojos del personal médico”. Había sufrido quemaduras de tercer grado en el 80 por ciento de su cuerpo.

Falleció el 14 de julio de 2025 en el Sanatorio Agote, donde había sido trasladado con riesgo de vida. Sufrió un shock séptico y una falla multiorgánica. La muerte se investiga como un homicidio y el acusado es el hijo varón de la víctima, Lucas Grinstein. Así se desprende de un expediente judicial que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17, a cargo de la jueza María Gloria Capanegra.