“La decisión de cambiar fue exclusivamente mía”, dijo Facundo Moyano después de pedir la renuncia de sus abogados

Facundo Moyano sostuvo que decidió cambiar de abogados en la causa judicial donde está imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género porque estaba disconforme con la tarea que llevaban adelante los letrados Alfredo Gascón y Miguel Molina, quienes estuvieron a cargo de la defensa desde su detención, el 4 de agosto pasado.

“La decisión de cambiar la representación legal fue exclusivamente mía. Pedí la renuncia de los abogados anteriores por mi disconformidad con el trabajo realizado y designé al doctor Alejandro Valle, con quien además estoy trabajando sobre otras cuestiones vinculadas con la difusión errónea y el tratamiento mediático de la información relacionada con este proceso, en el que soy protagonista”, sostuvo Moyano.

Belgrano: el momento en que Facundo Moyano alcanza a Candela Arizaga

Valle estará a cargo de la defensa del sindicalista junto con su colega Darío Saldaño, que representó a Julieta Makintach en el jury donde fue destituida como jueza de San Isidro tras el escándalo protagonizado en el primer juicio por la muerte de Diego Maradona, debate que fue declarado nulo.

Según pudo saber LA NACION de allegados a Moyano, el sindicalista está molesto porque en el texto de renuncia presentado por Molina y Gascón ante la fiscal Florencia Nocerez, funcionaria a cargo de la investigación, se argumentó “desavenencias insalvables” en la estrategia de defensa.

Miguel Molina dejó de ser abogado de Facundo Moyano

Para Moyano no existieron las “desavenencias insalvables”, sino que no estaba conforme con el trabajo. Y el enojo era mayor para con Molina, una persona de su amistad.

“El expediente es sencillo y no presenta ninguna complejidad judicial. Ni siquiera existe una víctima”, dijo el sindicalista.

Y agregó: “Lo que sí tiene este caso es una fuerte exposición mediática y un evidente impacto político. Por ese motivo, consideré necesario realizar un cambio en mi defensa y designar a un abogado con mayor experiencia en el manejo político y mediático de este tipo de situaciones. El doctor Alejandro Valle es especialista en criminología, titular de esa cátedra en la facultad y desde hace más de 14 años enseña la Ley N.º 26.485, de Protección Integral a las Mujeres.

Moyano fue detenido la mañana del 4 de agosto pasado, después de que él y Candela Arizaga, de 23 años, fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad en Sucre y Virrey Vértiz, Belgrano. La joven había salido corriendo del edificio donde vive el sindicalista, en la avenida del Libertador al 5400.

Tras la audiencia de intimación de los hechos y tras su declaración, Moyano fue excarcelado, pero se le fijó una serie de pautas de conducta que debía cumplir, entre ellas, una restricción de acercamiento a su ahora exnovia.

Testimonios

Como informó en su momento LA NACION, ninguna de las personas que declaró ante la fiscal Nocerez dijo haber sido testigo de una situación de violencia de Moyano contra Arizaga.

Uno de los testigos fue una persona que vive en el mismo edificio donde alquila Moyano. “En este acto se deja constancia de que durante el fin de semana no escuchó ningún tipo de movimiento ni gritos desde el departamento de su vecino [el sindicalista]”, se explicó en el acta de la declaración de Atilio Césari.

Al ser consultado sobre si había presenciado algún conflicto entre Moyano y Arizaga, Nelson Maza, uno de los empleados de seguridad del edificio, afirmó: “No, ningún conflicto”.

A su compañero Juan Ramón Pavón le preguntaron si había sido testigo de una situación de violencia entre la pareja. El testigo respondió: “No, nunca”.

También declaró como testigo el oficial inspector de la Policía de la Ciudad Matías Ríos, quien el 4 de agosto pasado firmó el acta que dio origen a la investigación que derivó en la detención e imputación de Moyano.

En esa acta, Ríos asentó que Arizaga le había dicho que había sido golpeada y encerrada por su novio.

“Fui desplazado por una llamada al 911 por una paciente con ataque cardíaco. Mientras me desplazaba observé que por la avenida del Libertador y La Pampa, en dirección a Sucre, corría una mujer con baby doll rojo solicitando auxilio a viva voz y detrás de ella corría un masculino, logrando la detención de ambos en Sucre y Virrey Vértiz. Respecto de los hechos, la mujer manifestó ser la novia del masculino, agregando que mientras estaba en su domicilio particular fue golpeada, a la vez que dicho sujeto la mantuvo en la finca contra su voluntad, razón por la que aprovechó una oportunidad para salir en busca de ayuda”, explicó el uniformado, según consta en el sumario.

Al declarar ante la representante del Ministerio Público, Ríos sostuvo que “no vio lesiones visibles en Arizaga”. También hizo referencia a un testimonio brindado en una dependencia de la Policía de la Ciudad cuatro horas después de hacer el acta.

Candela Arizaga boga.com.ar

“Dijo no haber declarado bajo juramento respecto de los supuestos dichos de Candela al momento del brote porque ‘como estaba en el acta no lo puse, porque ya estaba ahí, para no ser repetitivo en las cosas’”, según la reconstrucción del testimonio de Ríos que hizo LA NACION de fuentes con acceso al expediente.

También declaró la oficial de la Policía de la Ciudad Carolina Verón. “Candela me preguntó por Facu [Moyano]. ‘¿Dónde está Facu?’, ‘¿Cómo está él?’, preguntó. Yo no le dije nada porque, sinceramente, no sabía. Le dije que iba a averiguar y ella insistió en que quería saber dónde estaba y aclaró: ‘A mí no me hizo nada’”, sostuvo la testigo.

Ante preguntas de la defensa del sindicalista, la uniformada, que estuvo de consigna en el Hospital Pirovano, donde había sido trasladada la joven después de ser interceptada en Sucre y Virrey Vértiz, también afirmó: “[Arizaga] nunca me dijo que él había ejercido violencia sobre ella, de hecho, preguntó por él, por cómo estaba”.

Rocío Averanga, médica del SAME, declaró: “Intenté preguntarle más cosas, como antecedentes de enfermedades, si le dolía, si la habían golpeado, y era todo muy vago, como que no, y yo lo tomé como un no”.

La empleada doméstica que trabaja en el departamento de Moyano, Miriam García, bajo juramento de decir la verdad, habló del vínculo de pareja entre el exdiputado nacional y Candela: “El vínculo es bueno, cariñoso. Una pareja normal es lo que yo vi, en el momento en que yo estaba, es lo que vi, tenían una buena relación”.