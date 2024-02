escuchar

Eran las 7.21 cuando el móvil del Comando de Patrullas de Lanús logró interceptar a los dos motochorros que, pocos minutos antes, le habían robado la moto a un vecino que salía a trabajar. Uno de los delincuentes, de tan solo 15 años, no lo dudó y amenazó, con lo que parecía un arma de fuego, a los uniformados de la policía bonaerense. Pero a pesar de su intento de huir, fue reducido y detenido. Su cómplice, en cambio, dejó tirado el vehículo de la víctima y corrió. Se resistió a los tiros. Quería escapar para que no lo identificaran. Pero, no pudo. Martincito, el múltiple adolescente de 17 años, volvió a ser esposado y llevado a una comisaría.

La secuencia previa al tiroteo entre Martincito y el personal de la policía bonaerense fue registrado por una cámara de seguridad. En la grabación se observa como el cómplice de 15 años, después de amenazar a los uniformados, es reducido y detenido. Poco después se supo que no tenía un arma de fuego, era una réplica.

La filmación termina cuando Martincito, de 17 años y que a principios del mes pasado se había escapado de un centro de detención de La Plata, abandonada la moto que le había robado a un vecino de Villa Barceló, en Lanús, y comienza a correr. Fue detenido a los 200 metros. En su intento de huir, después de disparar, se descartó del arma de fuego.

Lara Fernández tenia 17 años cuando fue asesinada el 1° de enero pasado por Martincito, el menor inimputable

Como informó LA NACION el sábado pasado, en el momento en que fue detenido, Martincito dio otra identidad y dijo vivir en Gregorio Laferrere, en La Matanza. Pero cuando los uniformados de la comisaría de Villa Barceló hicieron la “constatación de domicilio” advirtieron que en el barrio nadie lo conocía.

“El delincuente conocido por su apodo de Martincito dio una identidad que no era la verdadera. Para evitar que se supiera que tenía una orden de captura por un homicidio, dijo llamarse Patricio Acosta”, explicó a LA NACION una fuente policial.

El mes pasado, Martincito, múltiple homicida que cometió su primer asesinato a los 13 años, concretó su tercera fuga de un instituto de menores bonaerense, la segunda en menos de un año.

El 7 de enero pasado levantó el alambrado perimetral del centro de detención Francisco Legarra, de Villa Esperanza, La Plata, y huyó. Ya lo había intentado otras dos veces. Antes, trató de evadirse del instituto de menores conocido como “El Castillito”, de la capital provincial.

Como en ese intento de fuga agredió a un celador, las autoridades decidieron trasladarlo a un centro de detención de mayor seguridad. A Martincito le tomó un día encontrar la forma de escapar del instituto Legarra. Simplemente, levantó el alambrado y huyó.

Matar por un celular

Debido a que tenía 15 años cuando, el 1º de enero de 2022, asesinó a Lara Fernández, de 17, para robarle el celular en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, Martincito es considerado por la ley como un menor no punible. Esto significa que nunca será condenado por el asesinato de la adolescente ni por los otros tres homicidios que le adjudicaron cuando era más chico.

Lara y sus amigos fueron interceptados luego de festejar el Año Nuevo. Martincito y tres cómplices les cortaron el paso en la esquina de Falucho y Olmos, en Lomas de Zamora.

“Que nadie se mueva. Si alguien se mueve le damos ‘masa’”, gritó uno de los cómplices de Martincito. “Entreguen los celulares”, exigió otro de los ladrones. Lara se resistió. Cuando sus amigos giraron sus cabezas, después de escuchar el disparo, Lara estaba en el piso, inconsciente, y sangraba por la nuca y la nariz.

Los cuatro asaltantes huyeron por Falucho en dirección a la calle Estanislao del Campo. Los atacantes quedaron grabados por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes que consiguió la policía, luego de que fueran difundidas por los vecinos, los agresores aparecían con la misma ropa que llevaban en el momento de asesinar a la estudiante de 17 años.

Este fue uno de los cuatro homicidios que le adjudicaron a Martincito y por los que nunca será sometido a un proceso penal debido a que es menor no punible. Esos cargos no le impidieron seguir delinquiendo cada vez que pudo. Ahora estará detenido otra vez en un instituto de menores bonaerense, de donde no se escapan solo aquellos que no quieren hacerlo.

