Así intentaba un motociclista evitar que dos motochorros le roben en el Camino del Buen Ayre

Los ataques de motochorros se volvieron cada vez más comunes, incluso en las autopistas que circulan por la región metropolitana. En una filmación que se volvió viral en las últimas horas quedó registrado cómo un motociclista que transitaba por el Camino de Buen Ayre hizo todas las maniobras posibles para evitar que dos delincuentes, a bordo de una misma moto, lo asaltaran.

Un automovilista fue el que se percató de la tensa situación y decidió grabarla. Primero, el rodado con los ladrones se interpuso en el camino de la víctima, cuya moto era de mayor cilindrada según se puede apreciar. Pese a que la persona agredida logró escapar hacia los carriles centrales de la autopista, por donde circulan varios autos más, los motochorros lo persiguieron y volvieron a encerrarlo contra el guardarraíl de la banquina. Incluso, chocaron su vehículo contra el de la víctima.

En medio del constante zigzagueo que hacía el motociclista agredido para evitar el robo, algo que se extendió durante varios kilómetros, uno de los ladrones incluso intentó alcanzar la llave de la motocicleta con el objetivo de apagarla, algo que finalmente no logró. El registro fílmico no continuó, por lo que no sabe hasta el momento si la víctima pudo escapar de los motochorros.

Motochorros al acecho

Días atrás se viralizó otro hecho que tuvo a motochorros como protagonistas de un intento de robo en el Microcentro. Los damnificados habían salido de la financiera con 120.000 dólares y 4.000.000 pesos y subieron a un automóvil Volkswagen Polo. En el cruce de la avenida Alem con la calle Florida fueron interceptados por un grupo de delincuentes que se movilizaban en moto. El atraco quedó en la nada porque el bolso donde estaba el dinero tenía un sistema GPS, por lo que los malhechores fueron aprehendidos.

Una semana atrás, dos motochorros que atacaban a víctimas desprevenidas mientras hablaban por teléfono en la avenida del Libertador, a la altura del municipio de Vicente López, fueron detenidos.

Uno de los últimos casos que se conoció sobre motochorros al acecho tuvo lugar en la localidad de Los Hornos, en el partido de La Plata. Una mujer fue abordada por dos delincuentes que la golpearon salvajemente. La joven no soltaba su bolso, entonces los ladrones aceleraron el rodado y por el envión la víctima cayó al piso, golpeó su cuerpo y cabeza y fue arrastrada un par de metros.

