Así trabajan en el caso Loan: cómo es el proceso para determinar si una mancha es sangre y cuánto tardan los resultados

El día 18 en la búsqueda de Loan Danilo Peña -el niño de cinco años que desapareció en la localidad correntina de Nueve de Julio- avanzó con un sorpresivo hallazgo. Luego del peritaje de la Policía Federal Argentina (PFA) sobre la camioneta Ford Ranger blanca del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez -uno de los detenidos en la causa-, que tras la denominada prueba de Luminol arrojó la existencia de sustancias rojas en la rueda delantera derecha, los investigadores intentan determinar si el descubrimiento es sangre humana.

El hallazgo es de suma importancia para el caso, ya que podría confirmar la reciente declaración de Laudelina Peña, tía del menor que denunció que su sobrino murió atropellado por el sospechoso y su esposa, Victoria Caillava (otra de las detenidas). Sin embargo, se estima una espera de varios días para obtener los resultados determinantes , debido a las demoras habituales que presentan este tipo de procesos. “La evaluación en genética forense puede variar en su tiempo para obtener resultados dependiendo de varios factores”, explicó a LA NACION Gabriel Ércoli, médico especialista en genética.

La Policía Federal peritó la camioneta en la comisaría de 9 de Julio. Marcelo Manera

Sobre este mismo punto coincidió Andrea Sala, especialista en genética forense y directora del Centro de Referencia en Identificación Genética Humana y el Servicio de Huellas Digitales Genéticas (SHDG) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA): “Si bien cada laboratorio maneja sus tiempos, en general una pericia dura entre 15 y 20 días . También depende de la complejidad y la cantidad de las muestras que se tienen que analizar”.

El proceso para obtener los resultados

En primer lugar, se debe proceder con la recolección de muestras, en donde se extraen de la escena del crimen la sangre, saliva, tejidos u otros fluidos corporales que se hayan identificado. Tras eso, las pruebas se almacenan en “condiciones adecuadas” para evitar su degradación y se transportan al laboratorio de genética forense. “Es habitual que las muestras se envíen a otras provincias para su análisis, porque algunas localidades tienen más recursos que otras”, explicó el genetista Ércoli.

Seguido a esto, y por medio de un proceso de separación de otros componentes celulares, se procede a la extracción del ADN de las muestras y se mide la cantidad obtenida para garantizar que sea suficiente para su posterior análisis. Finalmente -y luego de la amplificación del ADN y la electroforesis capilar (en donde se separan los fragmentos de ADN según su tamaño para generar un perfil único de cada individuo)- los especialistas obtienen los resultados, que pueden ser positivos o negativos. “Luego, lo usual es pedir a los progenitores una muestra para comparar el perfil genético que se obtenga de la evidencia y establecer así su identificación”, acotó Sala, que también explicó que este último punto puede demorar aproximadamente siete días más: “Una vez que se obtiene la muestra y se puede obtener el perfil genético, se hace la comparación con las muestras del grupo familiar. El tiempo depende de la estrategia de trabajo de cada laboratorio, pero cuando son casos de este tipo se les da prioridad y se puede hacer un análisis genético en una semana”.

“La preparación y extracción de ADN lleva de 1 a 2 días; sumado a eso está el paso de la amplificación del material, que lleva otras 4 a 8 horas. Finalmente, el proceso conocido como ‘electroforesis capilar’, con el que se obtiene el análisis de los resultados tarda, de 1 a 2 días”, indicó y marcó: ”Luego, se deben cotejar las muestras con los familiares o con material biológico previo del niño, lo cual puede demorar algunos días más”.

En la última semana se realizaron nuevos rastrillajes en la causa por la desaparición de Loan. Marcelo Manera / Enviado especial

Al ser consultado por si existe alguna posibilidad de que las muestras se hayan deteriorado en el marco del caso Loan, que desapareció hace casi 20 días, el genetista afirmó: “ Si la muestra estuvo expuesta a la intemperie durante 18 días en un neumático o la carrocería de un auto, es probable que la calidad del ADN se haya visto comprometida , sobre todo si estuvo expuesta a luz solar, humedad, cambios de temperatura o contaminación. De todos modos, todavía puede ser posible obtener información útil dependiendo del grado de degradación; en ocasiones se puede obtener el perfil completo y en otras se obtiene un perfil parcial”.

En la misma línea, la directora del SHDG agregó: “Según las condiciones ambientales que pueden haber afectado a la muestra se pueden iniciar procesos degradativos que afecten el resultado evaluable o no. En general, cuanto más rápido es el proceso de toma de muestra del lugar del hecho, más favorecida va a estar la posibilidad de obtener un resultado”.

El peritaje a la camioneta de Pérez estuvo a cargo de la Unidad de Búsqueda de Evidencias de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, y había sido solicitado por el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), después de conocer la declaración de Laudelina ante un representante del Ministerio Público de Corrientes. Está previsto que la Justicia notifique a las partes del proceso la fecha en la que la que se realizarán los análisis de la muestras levantadas del vehículo.

Una de las marchas que se realizaron por la aparición de Loan en la localidad de Nueve de Julio. Marcelo Manera

Anteriormente, cuando el expediente judicial estaba a cargo de los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, la Policía de Corrientes había buscado rastros odoríferos de Loan en los vehículos de los implicados, que lo arrojó resultados positivos en ambos autos del matrimonio detenido. “Fue una prueba trascendente que determinó la presencia de olor de Loan en los vehículos de Pérez y Caillava. En la camioneta, en menor medida, y ciento por ciento, en el Ford Ka. Esto se relaciona con el tiempo que permaneció Loan en cada vehículo”, afirmó el fiscal Barry en una conferencia de prensa.

La declaración de Laudelina Peña

Mientras los fiscales y los efectivos involucrados en la búsqueda trabajaban bajo la pista de que Loan habría sido capturado por una red de trata de personas por Caillava y Pérez, la tía del menor hizo virar la orientación de la causa con su declaración. En la madrugada del sábado pasado, Laudelina se presentó en la Fiscalía de Investigaciones Complejas de Corrientes, a cargo del fiscal Gustavo Robineau, y contó una nueva versión de los hechos.

Según sus declaraciones, ella misma habría visto cómo su sobrino fue atropellado por la camioneta que manejaba Pérez. Luego, aseguró, el hombre realizó maniobras para cargar el cuerpo del menor en la caja del vehículo junto a su esposa. El conductor del vehículo habría estado alcoholizado. Además, denunció haber sido amenazada por la exfuncionaria municipal de Nueve de Julio para no contar lo sucedido y reveló que el botín que se había encontrado perdido en el monte al inicio de la búsqueda había sido plantado por los asesinos. ”Me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en campo” , afirmó.

Tras estas declaraciones, los resultados de la pericia a la camioneta se vuelven de suma importancia. En caso de que se compruebe que la muestra es una mancha hepática, deberán realizarse más pruebas de ADN para determinar si pertenecen al niño desaparecido hace 18 días. Mientras tanto, Pérez y Caillava permanecen detenidos al ser parte de los comensales del almuerzo que se hizo el jueves 13 de junio en la casa de la abuela de Loan, Catalina Peña, en donde fue visto por última vez.