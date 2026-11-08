Atacaron a tiros la casa de un narco, pero las balas atravesaron la pared vecina y mataron a un bebé de 10 meses

Un bebé de 10 meses murió y otras dos personas resultaron heridas durante una balacera ocurrida el sábado por la noche en el barrio 1° de Marzo, en la localidad de Trujui, partido bonaerense de Moreno.

Según las primeras hipótesis, el ataque habría estado dirigido contra un vecino, pero los disparos atravesaron una vivienda lindera y alcanzaron a una familia que se encontraba en su interior.

El episodio ocurrió alrededor de las 21, cuando dos hombres y una mujer llegaron hasta la casa de un hombre con antecedentes penales y abrieron fuego contra la propiedad.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un conflicto relacionado con la comercialización de drogas, aunque todavía intentan determinar qué vínculo tenían los agresores con el hombre al que buscaban atacar y cuáles fueron los motivos de la agresión.

En medio de la balacera, varios proyectiles atravesaron las paredes de una casilla cercana e hirieron a sus tres ocupantes: un bebé de 10 meses, su hermana de 10 años y la madre de ambos. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud de la zona.

A pesar de los esfuerzos médicos, el bebé de 10 meses murió en Moreno

El bebé fue intervenido quirúrgicamente, pero murió pese a los esfuerzos de los médicos. El proyectil le había comprometido la arteria femoral. La mujer sufrió una herida de arma de fuego en la ingle, mientras que la niña recibió un impacto en el brazo izquierdo, pero está fuera de peligro. Ambas mujeres permanecían internadas.

Fuentes policiales confirmaron que los tres presuntos atacantes ya fueron identificados y son intensamente buscados. En los operativos para localizarlos intervienen efectivos de la comisaría 2ª de Trujui y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

El ataque se produjo en una zona del oeste del conurbano donde se registraron otros episodios violentos asociados a disputas por el narcomenudeo. Uno de los antecedentes más graves ocurrió en mayo de 2025, cuando Franco Ismael Miltos, de 24 años, conocido como “Taco”, y Rito Alberto Giménez, de 48, apodado “Cachete”, fueron asesinados a tiros.

Por ese doble crimen fueron acusados Marian Lorena Peralta, su hermano Aldo Gabriel Peralta y la pareja de ella, Edgard Ignacio Del Valle, conocido como “Pikilo”. La principal hipótesis de aquel expediente apuntaba a una disputa por un puesto de venta de drogas.