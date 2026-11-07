El cantante de Ke Personajes fue detenido luego de agredir a un policía en Entre Ríos

Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, fue detenido en las últimas hora luego de agredir a un policía que no lo dejaba entrar en un casino de Entre Ríos.

De acuerdo al parte policial al que tuvo acceso LA NACION, el episodio ocurrió a las 5.45 de la madrugada en el Casino Iafas de Concepción de Uruguay.

Así quedó el policía herido Policía de Entre Ríos

Según la reconstrucción del hecho, Noir, de 36 años, llegó al lugar con intenciones de ingresar al establecimiento, a pesar de que permanecía cerrado. Ante la negativa, comenzó a atacar a Jonathan Benítez, uno de los efectivos que se hallaba en la zona.

En las imágenes que trascendieron, se puede observar el rostro del agente, visiblemente lastimado, con heridas en toda su cara. Luego del altercado, el artista fue detenido junto a otro hombre y trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde se quedará hasta el martes.

Noir, arrestado Policía de Entre Ríos

La Policía informó que se utilizó la “fuerza mínima e indispensable” para reducir a los dos implicados antes del arresto. El fiscal auxiliar de turno, Juan Pablo Gile, ordenó el traslado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Polémica

No es la primera situación violenta que registra Noir en su historial. En marzo de 2024 había sido denunciado, también en Entre Ríos, por agredir violentamente a un hombre.

De acuerdo a las palabras de la persona que lo denunció, el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando el artista llegó a bordo de una camioneta negra marca BMW, se bajó y, sin mediar palabras, le dio un golpe de puño en el rostro a un hombre. Además, su acompañante lo pateó en la cara.

Ke personajes afronta una nueva causa Santiago Filipuzzi

Tras la denuncia, el artista realizó un descargo en las redes sociales. “Escuchá, ¿Sabés cuál, cuál es? Que lo más probable, lo que están queriendo ver no va a pasar porque eh... si yo tengo... esto me pasa siempre... Si tengo las de ganar, lo más probable es que nunca haya pruebas”, manifestó.

Y agregó: “Si tengo las de perder, siempre. ¿Ok? Pero en este caso me encantaría saber cómo fue la secuencia, eh, para que todos vean y se rescaten de la jugada esa, ¿ok? Cómo la gente falta el respeto de una manera tan zarpada y busca eso para tener pruebas y querer hundirte cuando vos no perjudicás a nadie”.

Final de Sudamericana

El nuevo episodio se da luego de que trascendiera que Ke Personajes parte como candidato para cantar en la final de la Copa Sudamericana que jugará Boca ante Atlético Mineiro el 21 de noviembre.

Ke personajesa es candidato a cantar en la final de la Copa Sudamericana Santiago Filipuzzi

Como es habitual en cada cierre del torneo internacional, la Conmebol invita a bandas vinculadas a los clubes que serán protagonistas. En este caso, Noir es un reconocido fanático xeneize.

Incluso, en 2023 una parte del plantel del club de la Ribera fue a ver uno de los shows. En una foto que se compartió en redes, se logró observar en aquel momento al cantante junto a Marcos Rojo y Darío Benedetto.