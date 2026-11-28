Tres delincuentes con importantes antecedentes penales fueron detenidos en el barrio porteño de Balvanera, luego de que atacasen a una automovilista en el cruce de Anchorena y Carlos Gardel. En ese robo, los ladrones se habían apropiado de un celular de alta gama, documentos y tarjetas bancarias de las víctimas. Fueron capturados en una estación del subterráneo.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de la Ciudad, la conductora, de 34 años, se había detenido en un semáforo cuando fue sorprendida por los asaltantes que actuaron en la modalidad piraña.

Uno de los atacantes se acercó por el lado de la conductora y atrajo su atención, mientras los otros dos lograron forzar la puerta del lado de acompañante para amenazar a la automovilista y apropiarse de un celular y una billetera.

Esos delincuentes, de entre 19 y 40 años, intentaron huir del lugar del hecho y bajaron a los andenes de la cercana estación de subterráneo Gardel, pero sus movimientos ya habían sido notificados a uniformados, que desplegaron un operativo de búsqueda y captura antes de que los ladrones pudiesen ingresar en una formación.

“Durante la fuga, los imputados habían descartado una mochila que contenía una billetera negra con el DNI de la damnificada, además de otros elementos de interés para la causa. Uno de los sospechosos arrojó un teléfono celular dentro de un cesto de residuos de la estación, el que fue reconocido por la víctima como de su propiedad”, indicó la Policía de la Ciudad en un comunicado de prensa.

Durante el procedimiento también se secuestraron un teléfono iPhone y otro Samsung que se encontraban entre las pertenencias de los detenidos.

Las autoridades informaron que los tres detenidos tienen domicilio en la localidad bonaerense de José León Suárez y, como se consignó, tienen antecedentes penales.

El más joven, de 19 años, fue procesado reiteradas veces por hurto, robo y portación de armas no convencionales, con registros acumulados desde que tenía 16 años.

El detenido de 40 años registra antecedentes por robo, amenazas, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, además de actuaciones por prestar servicios como trapito. En tanto, el tercer imputado, de 24 años, también posee antecedentes por robo.

El robo sufrido por esa automovilista generó la apertura de un expediente en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 18, a cargo de Soledad Mariño.

Al ser detenidos en el momento inmediatamente posterior al robo, el caso puede ser considerado como un delito en flagrancia, por lo que en la ciudad de Buenos Aires se acelera el proceso y penal. Las condenas podrían resolverse en pocas semanas.