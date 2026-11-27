Un docente de Ciencias Naturales quedó en prisión preventiva, acusado de ofrecerles drogas a adolescentes, muchos de ellos alumnos y alumnas del establecimiento donde trabajaba, e incitarlos a mantener encuentros sexuales con amigos suyos a cambio de dinero.

El hombre, de 48 años, había construido un vínculo de confianza con los menores, a quienes contactaba por redes sociales, y en grupos de WhatsApp se identificaba como “Tío”.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la Dirección de Educación Media del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, después de que las autoridades tomaran conocimiento de una alerta emitida por una escuela del barrio porteño de La Boca. El aviso surgió de los relatos de estudiantes y, posteriormente, se incorporaron declaraciones testimoniales de personal docente y no docente.

De acuerdo con los elementos reunidos en la causa, el profesor contactaba a los adolescentes a través de Instagram y luego los incorporaba a grupos de WhatsApp. En esos espacios utilizaba el apodo “Tío” y procuraba generar una relación de cercanía y confianza con ellos.

Según las denuncias, el hombre los invitaba a su domicilio, donde tenían drogas a disposición y podían consumirlas libremente. Los investigadores también determinaron que les ofrecía estupefacientes para consumo personal y para revender. Además, habría propuesto a los adolescentes que mantuvieran encuentros sexuales con amigos suyos a cambio de dinero.

Ante la naturaleza de los hechos denunciados, el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, dispuso que la investigación fuera llevada adelante de manera conjunta por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (Ufeide), a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martín, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 33, especializada en Violencia de Género, conducida por Marcela Solano.

Las fiscales consideraron que el caso presenta características de violencia de género debido a la relación desigual de poder entre el docente y las adolescentes . Según la investigación, el acusado habría abusado de la confianza que le otorgaba su función como profesor y de la posición de autoridad que tenía frente a sus estudiantes.

En el expediente intervino también la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño. La Oficina de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes del organismo brindó acompañamiento a los adolescentes involucrados.

La imputación comprende los delitos de promoción o facilitación de la prostitución de una persona, agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad o de una relación de poder o autoridad y por tratarse de víctimas menores de edad, y corrupción de menores agravada por la condición de educador del acusado.

También se le atribuyen distintas conductas vinculadas con la ley de estupefacientes: entrega, suministro, aplicación o facilitación gratuita de drogas; facilitación de un lugar para que otras personas concurran con el propósito de consumirlas, y comercialización de esas sustancias. Según la acusación, esos delitos también estarían agravados por haber sido cometidos contra menores de edad y mediante el abuso de las funciones específicas del docente.

Tras reunir testimonios y otras pruebas, las fiscales solicitaron una orden de allanamiento y detención. El hombre, que ya había sido apartado de su cargo luego de la denuncia inicial, fue localizado en un centro de rehabilitación de Moreno, donde se había internado. Según se informó, los policías lo encontraron escondido debajo de ropa en la sala de lavado del establecimiento.

Finalmente, Amil Martín y Solano solicitaron que el imputado permaneciera detenido durante el proceso. El pedido fue aceptado por la jueza Paula Núñez Gelvez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 21, que dictó la prisión preventiva.