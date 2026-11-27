MAR DEL PLATA.- Personal policial encontró en una obra abandonada el cadáver de una beba de un mes de edad a partir de datos recabados luego de buscar durante dos días a su madre y su tía embarazada, ambas adolescentes y con retraso mental, que habían escapado del Hospital Municipal de Miramar acompañadas por la abuela de la beba y que recién fueron ubicadas cuando merodeaban la zona de Cabo Corrientes, en Mar del Plata.

Se desconoce por el momento cuál es la causa de muerte de la menor, que surgirá de la autopsia ordenada por la justicia y a realizarse entre la tarde de este viernes y mañana del sábado.

Por el momento el caso se ha caratulado como abandono de persona seguido de muerte y el fiscal del caso, Rodolfo Moure, solicitó y logró por el momento la aprehensión de un hombre que sería pareja de la madre de las dos hermanas y al que se lo responsabilizaría de tener participación directa en este fallecimiento. Puntualmente se habría encargado de descartar el cadáver, enterrándolo entre unas ruinas del paraje Los Lobos, a 20 kilómetros al sur de Mar del Plata por ruta 11.

El caso tuvo esta derivación fatal luego de casi dos días de búsqueda de las dos adolescentes, que habían pasado por el Hospital Municipal de Miramar para recibir atención médica para ellas y para la beba.

Según trascendió de fuentes policiales, fue la madre de ambas la que pasó por allí y sin permiso de los médicos ni de las autoridades del establecimiento se las llevó.

Se presume que se alejaron de Miramar, posiblemente a pie, para recorrer los casi 40 kilómetros que hicieron para llegar a Mar del Plata.

El fiscal está en busca de testimonios y otros elementos de prueba que le permitan reconstruir qué trayecto hicieron y si utilizaron algún medio de movilidad. Y, por sobre todo, en que momento o circunstancia se deshicieron del cuerpo de la beba.

Por el momento no se determinó imputación por homicidio y se avala la hipótesis inicial de un abandono de persona seguido de muerte.

El acusado y hoy detenido tiene 50 años y debe afrontar declaración indagatoria ante el fiscal Moure, que espera de él algún aporte que permita entender qué fue lo qué ocurrió, cómo murió la beba y por sobre todo por qué decidieron darle un final macabro, con intención de ocultar el cuerpo.

Se ha dado intervención a otros organismos públicos vinculados con la atención a menores de edad para hacer un seguimiento y mantener a resguardo a ambas hermanas. Una cursa un embarazo avanzado y la otra era la madre de la víctima. Ambas tienen retraso madurativo y no serían del todo conscientes de sus actos.

En función de los elementos de prueba que comiencen a surgir en la investigación se determinará si corresponde también alguna imputación para las adolescentes o para su madre, así como no se descarta que también pueda haber otros partícipes del hecho, ya sea de manera directa como en un proceso de encubrimiento.

Las menores y su madre llevaban poco tiempo como residentes en Miramar y en un contexto de precariedad. Se pudo conocer que llegaron desde el conurbano bonaerense y que vivían “casi en situación de calle”, según informaron fuentes policiales y cercanas a esta investigación.