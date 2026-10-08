Este miércoles por la noche, un hombre en silla de ruedas que pedía dinero en un semáforo en la ciudad misionera de Posadas murió tras ser atropellado por un vehículo. Lejos de asistir a la víctima, el automovilista se dio a la fuga. “Después de que voló la silla, el auto aceleró más rápido y se fue a la m…”, aseguró una testigo.

El violento hecho ocurrió ayer, alrededor de las 20, en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno. Tras recibir el aviso al 911, efectivos de la Comisaría Cuarta y personal de emergencias llegaron al lugar y constataron que la víctima había fallecido. Hasta el momento, su identidad no fue informada.

Atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas que pedía dinero en un semáforo: “Aceleró más y se fue”. captura de redes

Una testigo aseguró, en diálogo con el medio local Misiones online, que el hombre vivía en las inmediaciones y que habitualmente pedía monedas en ese semáforo para poder pagar el alquiler. También relató que vio cómo, tras el impacto, la silla de ruedas salió despedida y el vehículo aceleró y escapó. Según su testimonio, se trataría de un auto blanco. “Me fui a vender para el otro lado y cuando volvía vi que el cuerpo del señor estaba tirado”, relató.

De acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por ese medio de Misiones, el vehículo involucrado en el incidente tendría patente paraguaya y habría cruzado hacia la ciudad de Encarnación, en el país vecino.

A partir de las primeras actuaciones, los investigadores comenzaron a relevar las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la zona para obtener imágenes del automóvil y reconstruir el trayecto que realizó tras atropellar al peatón. Intentarán determinar si aún continúa en Argentina o, efectivamente, cruzó a Paraguay.

Comenzó el juicio contra el “gendarme carancho” que simuló haber sido atropellado

Pasaron más de 12 años para que el escándalo del denominado “gendarme carancho” llegara a juicio oral. El oficial Juan Alberto López Torales, que el 30 de julio de 2014 se arrojó sobre el vehículo de un automovilista que intentaba romper un corte realizado en la Autopista Panamericana por un grupo de manifestantes, comenzó a ser juzgado por un tribunal oral federal de San Martín.

López Torales se negó a declarar en la primera audiencia ante los jueces Juan Gasset Maissonave, Javier Arzubi Calvo y Esteban Rodríguez Eguers, que lo juzgan por su presunta responsabilidad en la privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida mediante falso testimonio y violencia, ocurrida en el kilómetro 31,5 de la Panamericana, a la altura de General Pacheco.

El momento del arrollamiento fiscales.gob.ar

A partir de la reconstrucción del hecho realizada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, se estableció que el acusado se arrojó sobre la trompa de un Chevrolet Corsa para simular que había sido atropellado y, de esa forma, justificar la detención del automovilista.