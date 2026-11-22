Una noche que comenzó con alegría y festejos terminó con una tragedia en el departamento de Rivadavia de San Juan. Un joven que venía de celebrar el título de Boca en la Copa Sudamericana fue asesinado de un disparo en la madrugada y los tres sospechosos del caso permanecen prófugos.

El episodio ocurrió en el barrio La Bebida y la víctima fue identificada como Alan Sebastián Gil Carrizo. Según consignó Diario de Cuyo, la muerte del joven de 22 años se produjo luego de una pelea.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, hubo un primer enfrentamiento que se dio en la Plaza 25 de Mayo, espacio donde diversos grupos de hinchas fueron a festejar el campeonato logrado por Boca.

Alan tenía 22 años Redes

La situación no pasó a mayores y posteriormente la víctima se dirigió hasta la casa de un amigo. Allí es donde comenzó una segunda pelea, que involucró a un padre, Jorge Díaz (45 años), y a sus dos hijos, Isaías (21) y Sebastián (37).

Los tres integrantes de la familia Díaz se acercaron a la casa e iniciaron la gresca. El enfrentamiento comenzó en el ingreso al domicilio y luego continuó en el patio. En ese marco, Isaías habría efectuado un disparo con un arma de fuego contra Gil Carrizo.

La bala impactó en el cuello y el joven debió ser trasladado por su amigo al Hospital Marcial Quiroga. Sin embargo, llegó sin signos vitales y los médicos no pudieron reanimarlo.

Jorge Díaz y su hijo, Isaías Diario de Cuyo

Por su parte, los integrantes de la familia Díaz huyeron del lugar en un Fiat Palio de color bordó y actualmente son intensamente buscados por la Policía.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, bajo el ala de Nicolás Schiattino y su ayudante, Rodrigo Cabral.

En una de sus primeras medidas, el fiscal ordenó realizar allanamientos en el domicilio de los sospechosos y de familiares cercanos. Sin embargo, ninguno de los tres apuntados pudo ser hallado.

Por otro lado, los investigadores analizaron la escena del crimen y se encuentran trabajando para reconstruir el paso a paso de lo ocurrido. Los testimonios de testigos y el análisis de las cámaras de seguridad cercanas a la zona pueden resultar claves para determinar las responsabilidades de los sospechosos.

La familia pide ayuda económica Redes

Tras conocerse la noticia del asesinato, distintos amigos de Gil Carrizo lo despidieron en las redes sociales. “Guacho decime que es mentira, no caigo todavía. Volá alto Seba, te vamos a extrañar”, escribió uno de ellos.

“Te voy a extrañar una banda”, publicó otro amigo. “Mi hermano. Aún no caigo. Volá alto perro. Me quedo con los mejores momentos en mi corazón”, agregó.

Por otro lado, una integrante familiar solicitó ayuda económica para poder afrontar los gastos de la despedida.

“Ante el difícil momento que nos toca atravesar por la partida de nuestro querido Sebastián, familia y amigos solicitamos su colaboración para afrontar este momento tan doloroso. Cualquier aporte puede sumar mucho”, expresó.