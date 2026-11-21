La investigación de la fuga de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que lleva prófugo 11 días, sumó cinco detenidos por su presunta colaboración en la planificación del escape y posterior encubrimiento. El prófugo cumplía arresto domiciliario en espera de ser extraditado a Italia, donde tiene pendiente una condena de 27 años de prisión

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA), que participaron de los procedimientos. Se trata de cuatro extranjeros residentes en la Argentina y un ciudadano argentino.

En las últimas horas fue arrestada una mujer de nacionalidad paraguaya. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó esa captura en su cuenta de la red social X. “La Policía Federal Argentina atrapó en CABA a Mónica Mellid Cañiza, investigada por su participación en la fuga del criminal italiano Leonardo Bertulazzi. Tenía orden de captura y quedó detenida e incomunicada. Ya son 6 los detenidos. Vamos por todos. Acá, el que las hace, las paga”, señaló la funcionaria nacional.

Esas seis personas señaladas como detenidas quedaron tras las rejas por su presunta colaboración en el plan de fuga. El miércoles pasado había sido detenida Betina Erika Köpcke, la esposa del exterrorista. Fue acusada de “favorecimiento de la evasión”.

La Policía Federal detuvo en San Telmo a Betina Erika Köpcke, esposa del italiano Leonardo Bertulazzi, quien se fugó mientras cumplía arresto domiciliario. X / @AleMonteoliva

Tras la detención de Köpcke, un detective de la PFA había anticipado a LA NACION: “Seguramente en los próximos días se detenga a más personas que intervinieron en la preparación de la fuga y que aportaron elementos para concretarla”. Sucedió en las últimas horas.

Dos de los arrestados son Ethel V. R., de nacionalidad salvadoreña, y un uruguayo identificado como Marcos G. R.; ambos habían sido detenidos la semana pasada en Entre Ríos cuando estaban por cruzar hacia Uruguay, pero después fueron excarcelados.

“Ahora surgieron nuevos elementos y se ordenó una vez más su detención”, dijeron fuentes de la investigación.

Los cinco detenidos en las últimas 72 horas serán indagados por la jueza federal María Romilda Servini y la fiscal Alejandra Mángano.

La fuga de película de Leonardo Bertulazzi

“Los cuatro sospechosos colaboraron en la logística previa a la fuga y en el posterior encubrimiento del delito”, dijeron los voceros consultados.

Bertulazzi, de 74 años, se fugó el martes de la semana pasada a las 6. Vivía y cumplía arresto domiciliario en el 5° H de un edificio situado en Defensa 649, en Monserrat. En la puerta de su departamento había vigilancia de personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA.

Entonces, el exterrorista ideó un plan para que los uniformados que lo vigilaban no pudieran hacer nada para impedir su fuga.

“Bertulazzi se descolgó de un quinto piso con un arnés. Primero se sacó la tobillera electrónica y la colocó en un tubo con carne de cerdo, con una almohadilla térmica para mantener la temperatura. Después se subió a un techo y, con una soga, bajó cinco metros hasta que saltó a un terreno baldío que da a la parte trasera del edificio donde vivía y luego trepó un portón metálico para ganar la calle”, afirmó a LA NACION un detective que está tras los pasos del exintegrante de las Brigadas Rojas.

Una cámara de seguridad registró el momento en que el exintegrante de las Brigadas Rojas cae en la vereda de la calle Bolívar al 600. En las imágenes se observa cómo se levanta del piso y se va caminando. Estaba vestido con ropa negra.

El Gobierno ofreció una recompensa de $20.000.000 por datos que permitan la captura de Leonardo Bertulazzi

A las pocas cuadras, Bertulazzi tomó un taxi para ir a la zona de Once. Era el comienzo de un viaje que lo llevó hasta Martínez, San Isidro, donde compró un gorro tipo piluso, que pagó en efectivo.

“En medio de su huida, cuando saltó hacia el terreno baldío, Bertulazzi perdió una mochila donde tenía un teléfono celular sin usar y ropa”, dijeron a LA NACION detectives que participan de la búsqueda del exterrorista.

En la mochila también había mapas y anotaciones con direcciones. Uno de los mapas, dijo un detective del caso, era de Tigre y tenía marcas hechas a mano donde, por ejemplo, estaban señalados el Puerto de Frutos, la Estación Fluvial y la Estación Delta del Tren de la Costa.

La compra del gorro piluso

“Lo que más analizamos de lo que se encontró en la mochila fueron las anotaciones con recorridos de colectivos, tramos a recorrer, empalmes de líneas y duración del recorrido de cada tramo. En principio, todo lo que había conducía a la zona norte del conurbano”, afirmó la fuente consultada.

Una de las pistas llevó a los detectives del DUIA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, a un domicilio del Delta.

“Se realizó un allanamiento, pero resultó negativo”, dijo un investigador. El operativo fue coordinado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

En un primer momento, los detectives policiales y judiciales pensaron que la mochila podía ser un “anzuelo” para despistar. “Pero varios de sus movimientos confirmaron en cierta medida las anotaciones encontradas”, explicaron a LA NACION fuentes del caso.

Hasta Martínez, según explicaron a LA NACION fuentes de la investigación, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas se tomó varios colectivos.

“Se tomó varios colectivos; para pagar los viajes usó una tarjeta a nombre de otra persona. Hacía tramos cortos para dificultar el seguimiento por medio de las cámaras de seguridad. Después de pasar por Plaza Miserere se lo vio por la avenida Lacroze, por el barrio de Belgrano y, finalmente, en la zona norte del conurbano”, dijeron las fuentes consultadas.

A la sucursal de Martínez Va como Piña (VCP), un local que vende indumentaria urbana, llegó al mediodía. Bertulazzi se probó tres gorros tipo piluso. Finalmente compró uno que le salió 12.000 pesos. Pagó en efectivo.

Ante una pregunta de los dos jóvenes vendedores, dijo ser oriundo de Suiza, de un lugar cercano a Italia; lo dijo para justificar su acento.

Leonardo Bertulazzi, prófugo

No fue la única compra que hizo. Antes, había ido a un local de ropa en la avenida Santa Fe, donde compró una camisa celeste y un pantalón gris, como se lo ve vestido en el momento en que se prueba el gorro tipo piluso.

“Todo el recorrido que hizo Bertulazzi está debidamente documentado con filmaciones de cámaras públicas y privadas instaladas en la ciudad de Buenos Aires y en la zona norte del conurbano”, dijo a LA NACION un detective que está tras los pasos del prófugo.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte información que permita ubicar y detener a Bertulazzi, según se publicó en el Boletín Oficial la semana pasada.

“A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escapar, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron en la fuga, van a responder ante la Justicia. Acá, el que las hace, las paga”, sostuvo Monteoliva en la citada publicación de X.

Bertulazzi había sido detenido en agosto de 2024 por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del DUIA en el departamento del que se fugó la semana pasada.

Era buscado por la Justicia de Italia por delitos tales como secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004. Dos años antes de eso había sido capturado en la Patagonia, adonde había llegado desde Chile.

Entre los crímenes más resonantes de las Brigadas Rojas se encuentra el secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978, magnicidio en el que Bertulazzi intervino en la logística.

Según informó la agencia de noticias italiana ANSA, Bertulazzi había sido “condenado de forma definitiva” a 27 años de prisión por el secuestro del industrial Pietro Costa y por su pertenencia a un grupo armado.

“Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas” , habían dicho desde el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa tras su detención.

Se encontraba en la Argentina bajo una resolución de refugio otorgada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en 2004, derogada 20 años después, y por eso se ordenó su detención en agosto de 2024.

“El proceso de extradición concluyó el 1 de julio del año pasado y se estuvo a la espera del final del debate judicial sobre la vigencia del estatus de refugiado. El asunto es que la jueza federal María Servini, aplicando un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que suprimió derechos de los refugiados, entendió que el debate sobre el estatus había finalizado”, dijo a LA NACION Rodolfo Yanzón, abogado del ahora prófugo.