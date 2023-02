Ayelén Mazzina, ministra de las Mujeres: “Se aprovechó el asesinato de Lucio Dupuy para atacar al feminismo”

escuchar

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, pidió hoy que el Poder Judicial de La Pampa “sea determinante y condene a las responsables del asesinato de Lucio” Dupuy, el niño de 5 años por cuya muerte son juzgadas su madre y la novia de la mujer. ”Hay dos responsables directas que tienen que ser condenadas por la justicia”, dijo la funcionaria en diálogo con la agencia Télam.

Ayelén Mazzina, ministra de Mujeres, Diversidad y Género de la Nación

El Tribunal de Audiencias de La Pampa determinará a partir de este mediodía la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti y de su pareja, Abigail Páez. ”Hoy estoy hablando de Lucio para romper el silencio sobre las violencias hacia las infancias, en un contexto de hostilidad, de discursos de odio, con una derecha que nos dificulta el debate público”, enfatizó la ministra.

“Algunos medios de comunicación no contribuyen a la reflexión general , generan más odio”, reflexionó la ministra, a la vez que resaltó: “Se aprovechó el asesinato de un niño para atacar al feminismo, cuando todo el país, sin distinción de género, está, estamos, pidiendo justicia por Lucio”. Y añadió: “Me preocupa el ataque de ciertos sectores, cuando en realidad fueron dos personas que asesinaron maltrataron y violaron a un niño, y jamás avalaríamos algo así desde el feminismo”. ”El feminismo no permite en sus filas a maltratadoras, violadoras, violentas, asesinas”, resaltó Mazzina.

La funcionaria bregó para que “no se pierda el foco, el eje de lo que está sucediendo. Hay que hablar de las violencias a las infancias, romper el silencio, no hay que renunciar a la palabra, y hacernos cargo que como sociedad, como adultos, y como Estado particularmente, lo que sucedió es un hecho aberrante”.”Hay que dar espacio para el debate público, con respeto, sin más violencias. Lo que se está generando es mucha más violencia que no permite tomar conciencia y reflexionar sobre lo que es urgente”, agregó.

Según Mazzina las cifras publicadas por Unicef, “son alertas”, y que dicen que entre octubre 2020 y septiembre 2021 hubo más de 9.900 casos de violencia familiar y/o sexual hacia niñas, niños y adolescentes. ”Más del 75% de estos casos fue violencia que provino de personas cercanas, de su entorno o ámbito de confianza. Esto nos muestra que tenemos que profundizar la prevención, y como Estado, tenemos una herramienta que es la educación sexual integral (ESI)”, destacó.

La ESI es ley en Argentina desde 2006 y, entre otras ventajas, se convierte en un espacio seguro para que las niños puedan hablar de situaciones de violencia. El Ministerio Público Tutelar porteño identificó que en 2020 el 80 % de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires que fueron víctimas de abusos hablaron de ello después de tener una clase de ESI en la escuela.

”Hoy la derecha también ataca la ESI que es una herramienta fundamental para trabajar en prevención de las violencias”, señaló Mazzina. Sobre el proyecto de ley que busca prevenir las violencias y abusos en la infancias que surgió a partir del asesinato de Lucio, la ministra mostró su acuerdo: “Tiene herramientas que como funcionarias, funcionarios necesitamos para romper con las estructuras culturales que sostienen las violencias”.

La iniciativa fue aprobada en Diputados, y el presidente Alberto Fernández lo incorporó por decreto a las sesiones extraordinarias para que lo trate el Senado. Incluye capacitaciones continuas y obligatorias, campañas de concientización y mayor presupuesto. La propuesta unifica ideas de tres proyectos impulsados por las diputadas Roxana Reyes (UCR) y Paola Vessvessian (FdT) y el diputado Martín Maquieyra (PRO).”No hay color político cuando se trata de violencia. Es necesario el acompañamiento de todas y todos para lograr los cambios estructurales. El patriarcado es parte de la estructura de violencia. Es más fácil cambiar una norma que una cultura violenta. Es necesario cambiar esta idea de que niñas, niños y adolescentes son una propiedad, cuando son sujetos de derechos”, reflexionó la titular del ministerio de Mujeres.

”No hay que renunciar a la palabra; hay que romper el silencio. Como movimiento feminista luchamos por una sociedad sin violencia, donde están incluidas, por supuesto, las infancias, las adolescencias. Hay que sacar la violencia a niñas, niños y adolescentes del ámbito privado, como sacamos la violencia por motivos de género”, finalizó Mazzina.

Lucio, de 5 años, fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de la ciudad de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella. El abogado de la familia paterna del niño, Mario Aguerrido, adelantó a Télam que denunciará al Ministerio de Salud provincial por no haber actuado ante situaciones de violencia previas sufridas por el niño y atendidas en hospitales de la provincia, al tiempo que pidió el juicio político para la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien le dio la tenencia de Lucio a su madre.

