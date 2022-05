Brutal ataque piraña en La Tablada: acuchillaron a un profesor para robarle todo

Un profesor secundario fue atacado a golpes y cuchilladas en sus piernas por tres delincuentes que lo abordaron bajo la modalidad “piraña”. En las imágenes puede verse la violencia con la que el hombre fue robado en la localidad de La Tablada, en el municipio de La Matanza, golpeado por la inseguridad. “No hacía falta que me lastimaran así”, dijo el hombre.

El hecho ocurrió el último lunes a las 22.40 cuando la víctima caminaba por la calle 30 de Agosto, a metros de la avenida Crovara, luego de dar su clase. Luis Fernández, un docente de Química y Matemática de unos 60 años, transitaba tranquilamente cuando tres desconocidos lo emboscaron a metros de llegar a su casa tipo “pirañas”.

En La Tablada: feroz ataque piraña a un profesor

Uno de los delincuentes, con extrema violencia, lo sorprendió de atrás y lo acuchilló al menos tres veces en sus piernas. Enseguida aparecieron los otros dos ladrones, que no dudaron en tirarse encima del profesor para quitarle la notebook, las llaves y el maletín que transportaba.

Luego todos huyeron con el botín y la víctima quedó tendida en medio de la calle. Sin transeúntes alrededor, el hombre, como pudo, se levantó y caminó para pedir ayuda. Tras ello fue trasladado al Hospital Balestrini donde le dieron 15 puntos de sutura en una de sus piernas y cinco en la otra.

“Si ellos me hubieran pedido las cosas, se las hubiera dado sin resistirme”

“Por suerte, encontré la ayuda de mis vecinos, que se comunicaron con la Policía y el mismo móvil me trasladó al hospital”, contó la víctima esta mañana desde su hogar. Es tal el miedo que le quedó tras lo ocurrido que el hombre habló con los medios a través de la persiana baja de una ventana de su hogar.

“Ni siquiera los oí correr atrás mío, cuando me di cuenta ya me estaban pegando y cuando estaba en el suelo me terminaron cortando la pierna de un lado y la rodilla del otro”, contó Fernández y resaltó: “Ahora estoy muy mal, no puedo caminar”. Consultado sobre qué le dijeron los ladrones, la víctima respondió: “Absolutamente nada, porque si ellos me hubieran pedido las cosas, se las hubiera dado sin resistirme”.

Tras el ataque, los delincuentes regresaron al lugar e intentaron ingresar a la vivienda con las llaves de Luis, mientras él se recuperaba en el centro de salud. Finalmente, no lo lograron.

Desde el Departamento Judicial La Matanza se analizan las imágenes de diferentes cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con las identidades de los criminales.