La Matanza: le robaron a una remisera delante de un patrullero que no la auxilió ni persiguió a los ladrones

Una mujer que trabaja de remisera ayer sufrió un violento robo piraña cuando llegaba a su casa en Isidro Casanova, partido de La Matanza. Si bien un patrullero pasó por la esquina al momento del ataque y fue alertado por un vecino, los policías no fueron a auxiliarla ni persiguieron a los tres delincuentes que se dieron a la fuga.

De acuerdo a lo que se ve en las imágenes de una cámara de seguridad, a las 16.12, la mujer, de nombre Lilian, llega a su casa tras estacionar el auto en la vereda y es sorprendida por tres delincuentes que la atacan e intentan sacarle sus pertenencias.

En medio del forcejeo, se observa un patrullero que circula por la esquina, a unos 50 metros y es alertado por un vecino para que auxilie a la mujer. Cuando el móvil frena, retrocede para tomar la calle sobre la que se da el ataque, pero en ese intento choca contra un auto que circulaba por detrás.

Cerca de un patrullero: así le robaron a una remisera de Isidro Casanova

Tras ello se ve cómo el vecino insiste y les señala a los agentes lo que ocurre a mitad de cuadra, pero nadie sale del móvil que se queda en la esquina.

Si bien no se ve lo que sucede después, Lilian explicó hoy que los agentes, en vez de auxiliarla o perseguir a los delincuentes, se abocaron a resolver el incidente del choque con el conductor del auto particular.

Cómo fue el asalto según la víctima

“Estaba llegando a mi domicilio y me sorprendieron, me pedían la llave del auto sí o sí, y me resistí”, dijo esta mañana Lilian en comunicación con A24.

“Quiero recalcar que la Policía recién llegaba porque los estaba buscando a los delincuentes, en la zona, supuestamente. Como chocaron un auto sin querer al parar, asistieron al choque, que era menor, en vez de asistirme a mí y fue mi vecino el que corrió a los chorros”, se lamentó.

“Él les hacía señas para que los corran pero nada, no hicieron nada. Se quedaron en la esquina, los dejaron ir, entiendo que eran menores de edad, pero no hicieron nada”, dijo Lilian.

“Después llamamos a la policía haciendo la denuncia. A la hora y media volvieron y me preguntaron cómo estaba. Como no me sacaron nada, porque lo que me habían robado lo dejaron tirado, me aconsejaron no hacer la denuncia”, detalló afligida.

Además, Lilian explicó: “Mi sensación es la de todo el barrio, porque estamos desprotegidos, no nos dejan hacer la denuncia, no es el único robo en la zona, ayer hubo tres, estamos abandonados, si vamos a la comisaría nos dicen no tienen móvil para ir”.

LA NACION