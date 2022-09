La cruda publicación de la exnovia del femicida de Alejandra Abbondanza: “Varias veces me imaginé muerta en tus manos”

A través de una cruda publicación en las redes sociales, una exnovia de Agustín Chiminelli, detenido por el brutal femicidio de María Alejandra Abbondanza, quien fue hallada descuartizada y quemada en Campana, describió como fue maltratada por él durante su relación. En el posteo publicado hoy, la joven describió al principal sospechoso como “un psicópata y manipulador disfrazado de nene bueno” y mencionó que “varias veces me imaginé muerta en manos tuyas”. Además, aseguró que los padres de Chiminelli -también detenidos por el crimen- son complices porque “veían todo” lo que hacía.

Ayer, Abbondanza fue hallada muerta en la casa de Chiminelli, ubicada en Moreno y Alberdi, en Campana, luego de reportarse como desaparecida y ser vista por última vez por su hija de 15 años, alrededor de las 17.30 del viernes. La adolescente se fue a lo de su novio tras haber ido al colegio y regresó cerca de las 22.30, pero su mamá no había regresado.

Hoy, y luego de que se conociera un video clave en el que se ve a Alejandra entrar a la casa de Chiminelli, una exnovia del joven publicó un texto en las historias de Instagram donde describió cómo la maltrataba a ella y el miedo que le daba mantener esa relación. “Siempre fuiste un psicópata y manipulador disfrazado de nene bueno. Me hiciste la vida miserable mientras estuvimos vinculados y hay muchos testigos”, escribió. A su vez recordó: “Hasta cuando te partiste una baldosa en la cabeza para que no me vaya con mis amigas”.

El posteo de la exnovia de Agustín Captura de Instagram

Indicó que los padres de Chiminelli son cómplices de los comportamientos abusivos del joven detenido. “Tus viejos también veían todo lo que hacías y me hacías pasar y te apañaban por ser su único hijo, encerrándome en su casa porque si me quería ir el nene se ponía violento y si ya había roto cosas empezaban a volar otras por el aire y siempre, siempre te defendieron y eras el bueno”, narró.

“Los tres son una porquería y espero que se caguen pudriendo”, comentó sobre lo sucedido. Por otro lado, se lamentó de que ella podría haber sido la asesinada: “Me duele porque hace unos años atrás pude haber sido yo. Varias veces me imaginé muerta en manos tuyas, siempre supe lo que podías llegar a hacer vos y tus viejos”.

Por último pidió que otras personas también sufrieron ese destrato: “Estoy segura que si muchas hablan, pasaron el mismo calvario. Yo tuve un Dios aparte para poder zafar pero María no. Espero que pagues todo”.

El testimonio de la expareja de la víctima

Tras conocerse el femicidio de Abbondanza, su expareja y padre de una hija que tenían en común habló con los medios para expresar su desconsuelo. “La buscamos toda la noche, casa por casa”, aseguró Francisco, en diálogo con C5N.

“A las cinco de la madrugada (de ayer) fui caminando a la plaza porque me pareció haber visto una remera fucsia, y este chico (por el detenido Agustín Chiminelli) estaba parado en la puerta de su casa, pero no sospeché en ningún momento de este pibe”, recordó esta mañana el hombre en diálogo con C5N.

Así, la expareja de la mujer descuartizada y quemada en la casa de un vecino de la ciudad bonaerense de Campana dijo hoy que la víctima era “maravillosa”, que no tiene “palabras de consuelo” para su hija adolescente que convivía con la mujer. “Se destruyó a una familia completa”, aseguró.

“Para mi nena no tengo palabras de consuelo para decirle. Sé que es muy fuerte. Tiene muy buenos amigos, muy buenos tíos, el apoyo escolar es excelente, y también de la comunidad. Es una vida nueva para ella y para mí”, añadió.

Francisco describió a su expareja como “una persona excelente”, que trabajaba como “acompañante terapéutica”, a quien consideró “maravillosa” y “muy colaborativa”.

Con información de la agencia Télam