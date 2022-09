Doble crimen en Vicente López: negocios, cesación de pagos y mentiras, el combo fatal antes de los homicidios

“Entramos y después vemos”, repetía José Enrique Del Rio cada vez que estaba interesado en comprar un inmueble y hacer un negocio. Martín Del Rio, su hijo menor, potenció la idea. Pero, a diferencia de su padre, él no cumplía sus compromisos: dejaba de pagar lo pautado en los contratos que firmaba. Modificaba a su criterio el monto de las cuotas que debía abonar. En algunos casos, entró en cesación de pagos y hasta tuvo que enfrentar juicios ejecutivos. Vivía de mentiras.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales. Martín Del Rio, de 47 años, ahora está detenido, acusado de haber matado a balazos a su padre y a su madre, María Mercedes Alonso. Está imputado de doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por ser criminis causae (matar para lograr la impunidad) y por el uso de arma de fuego, delito para el cual se prevé como única pena la máxima del Código Penal: prisión perpetua.

Analizan los movimientos de Martín Del Rio en un edificio de Virrey Arredondo al 2400, la noche del doble homicidio,

“En los últimos tiempos, Martín Del Rio se transformó en un estafador liso y llano. Hasta llegó a falsificar recibos para intentar hacer creer que había pagado dólares cuando había entregado pesos. Tuvo diez juicios ejecutivos”, sostuvo a LA NACION una calificada fuente judicial.

Sus padres también fueron víctimas de sus mentiras. José Enrique Del Rio y Alonso estaban convencidos de que su hijo menor había comprado un departamento en el piso 31 del exclusivo complejo Château Libertador, de Núñez, tal como le habían pedido.

“Cuando sus padres insisten con la mudanza, se le empezó a cerrar el círculo de mentiras. Por un tiempo pudo continuar engañándolos”, explicó una fuente judicial.

Para los fiscales Marcela Semería, Alejandro Musso y Martín Gómez, a cargo de la investigación, el móvil del doble crimen fue económico. “La decisión de segar la vida de sus padres tuvo como móvil la circunstancia de no poder prolongar la mendacidad en torno a la operación inmobiliaria referente a la Unidad N°31 B del edifico Château Libertador, en Núñez, y de poner al desnudo la imposibilidad de que las víctimas se mudaran a dicho inmueble, tal como se lo habían encomendado a partir del poder amplio general y de disposición que le habían conferido para ocuparse de ese tipo de transacciones”, explicaron los representantes del Ministerio Público.

La reacción de Martín Del Rio al ser informado sobre los asesinatos de sus padres

Pero las víctimas de las mentiras del ahora detenido no solo fueron sus padres. En la trampa también cayó el exjugador de Newell’s Old Boys y Vélez Sarsfield Fabricio Fuentes, exvecino de Martín Del Rio en el barrio Barrancas del Lago, en Nordelta, en Tigre, que el martes pasado declaró como testigo en la causa del doble crimen.

“Soy damnificado patrimonialmente, lo cual no me impide pronunciarme con veracidad a lo que me sea preguntado”, sostuvo Fuentes al comenzar su declaración ante los funcionarios judiciales.

Fabricio Fuentes, de campera, detrás de sus abogados, poco antes de prestar declaración testimonial Ricardo Pristupluk

“Yo tenía un campo en Córdoba que había comprado cuando estaba en la actividad profesional. En un momento no me cerraba la rentabilidad y no me gustaba la distancia, entonces quise dar una vuelta de rosca e invertir en Buenos Aires. Vendí el campo y estuve un tiempo viendo que hacer. Ahí aparece este muchacho [por Martín Del Rio] y me comenta sus negocios, lo de los garajes y los galpones. Empezó a mostrarme todo lo que tenía y me gustó la parte de los garajes”, sostuvo Fuentes, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de vinculadas con la investigación, que llamaron a declarar a quienes tuvieron conflictos comerciales con el ahora acusado de homicidio.

Martín Del Rio sabía que Fuentes tenía dinero líquido, que tenía para invertir 1.280.000 dólares. Por eso lo llevó a recorrer garajes, para que Fuentes señalase cuál comprar. Finalmente, en agosto de 2017, el exjugador compró una propiedad en Flores.

Pasaron los meses y Fuentes no pudo alquilar el inmueble ni como depósito ni como garaje. En febrero de 2018, Martín Del Rio se ofreció a comprarle la propiedad en cuotas a diez años por una cifra de 4.300.000 dólares.

“Las cuotas eran progresivas mes a mes y se iban incrementando hasta cumplir los diez años de plazo. Me dijo que para que pueda instrumentar esto él necesitaba dos cosas más: una, que le otorgue poder especial de administración y gestión; la otra que iban a firmar un contrato de alquiler para que le garantizara ya rentabilidad. Él siempre me dijo que lo hacía como favor. Martín me exigía un recibo cancelatorio del alquiler por tres años, que arrancaba con $120.000, y con esto me dijo que me garantizaba ese dinero que me iba a transferir. Y aparte me pagaba los 10.000 dólares en concepto de cuota de capital, y me decía ‘porque soy un buen tipo’. Le entregué la posesión del inmueble en el acto”, recordó Fuentes.

La primer cuota de 10.000 dólares, Martín Del Rio la pagó sin problemas. “Visto a la distancia, el canon locativo no tenía mucha razón de ser, porque él ya tenía la posesión y podía haberlo explotado sin pagarme [el alquiler], pero ahora entiendo que lo hizo para endulzarme y hacerme caer en la trampa”, sostuvo el testigo y víctima.

En octubre de 2018, empiezan los problemas para Fuentes. En vez de pagar los 10.000 dólares, Martín Del Rio empezó a entregarle “puchos” en pesos.

“Todo esto ocurrió siempre contra entrega de recibos sin dejar copia, siempre abusando de la relación de amistad que nos unía desde hacía tiempo”, recordó el exfutbolista.

A su vez, Del Rio le había alquilado la propiedad, por más 20 años, a un colegio. “Al tomar conocimiento de esta maniobra defraudatoria, entendí que esto ya estaba pensado de antemano. Por una lado tenía una deuda importante conmigo y, por otro lado, estaba negociando con mi propia plata a 20 años”, dijo el futbolista.

Durante la pandemia, Martín Del Rio hizo pagos de 200.000 y 400.000 pesos. Fuentes vendió una camioneta 4x4 para devolver los “puchos” que había recibido y rescindir el boleto de venta, pero el comprador no quiso.

Todo continuó en tribunales, en un juicio civil. Según pudo saber LA NACION, los recibos que habría falsificado Martín Del Rio serían los que tienen la firma de Fuentes: el exjugador recibió pesos y en la modificación figuran dólares.