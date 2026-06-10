Buscan prohibir las caravanas de motos en La Plata y fijaron multas millonarias con un nuevo proyecto

Las ciudad de La Plata busca hacerle frente a la problemática del aumento de las picadas clandestinas y la circulación imprudente de motociclistas. En este sentido, el presidente del bloque de concejales de Pro, Nicolás Morzone, elevó al Concejo Deliberante un proyecto para prohibir las caravanas de motos y toda “concentración o desplazamiento masivo” de este tipo de vehículos en la localidad bonaerense. La propuesta forma parte de un plan que el legislador denominó “Antifisuras”, vinculados al orden público y la seguridad urbana.

El funcionario consideró que estos eventos no solo provocan molestias, sino que también causan serios accidentes de tránsito. Es por esto que prevé que las motos involucradas sean secuestradas de forma preventiva; además pide que se impongan fuertes multas para los participantes y sanciones para quienes convoquen o difundan este tipo de encuentros a través de las redes sociales.

La problemática de las motos afecta a la ciudad de La Plata Gentileza: 0221

El proyecto que ingresó al Concejo Deliberante de La Plata, según consignó 0221, establece multas de entre 1500 y 5000 módulos, además de lo que conlleve el acarreo y la estadía del vehículo secuestrado. El valor del módulo es de $2215, por lo que las multas podrían oscilar entre los $3.322.500 y $11.075.000. Aquellos que circulen sin registro, patente, seguro obligatorio, documentación o con escapes antirreglamentarios tendrán las penalidades más altas.

Asimismo, las penas se agravarán en función de la cantidad de vehículos que estén involucrados. Es decir, cuando la concentración supere las 20 motos, la multa aumentará un 50%; si supera las 50, se duplicará; y si reúne a más de 100, podrá triplicarse. En los casos agravados por la cantidad de motos, las sanciones podrían superar los 33 millones de pesos.

Aquellos que “convoquen, organicen o difundan” estos encuentros serán considerados “responsables solidarios” y podrían recibir sanciones equivalentes a las de los participantes. La iniciativa pretende prohibir las caravanas que obstruyan la circulación, generen ruidos molestos con el sonido de las aceleraciones, desobedezcan las señales de tránsito o “alteren el orden público”.

Nicolás Morzone, el concejal de La Plata que presentó el proyecto Instagram

Morzone definió la problemática de las motos como una “nueva, expansiva y crónica patología degradativa urbana” que genera “intimidación colectiva, perturbación de la tranquilidad pública y desestabilización del orden público”. Según consideró, en La Plata rige una “emergencia en seguridad pública” debido a la “ausencia total de controles” llevados adelante por la municipalidad.

También aseguró que existe un antecedente aplicado en otros municipios bonaerenses como Escobar, Mar del Plata, Junín, Trenque Lauquen, General Villegas y Coronel Suárez.

Recientemente, y en el marco del mismo plan, ya había querido implementar medidas similares cuando presentó un proyecto para prohibir el ingreso a la cancha de los hinchas de Estudiantes y Gimnasia acusados de vandalismo.

Con el objetivo de endurecer las sanciones incluidas en el Código de Convivencia Urbana, Morzone buscó incorporar a la Ordenanza N°12.170 la figura de “violencia urbana con motivación deportiva”, que abarca contravenciones como pintadas, graffitis, daños o intervenciones sobre el espacio público cuando estén vinculadas a la identificación o rivalidad entre clubes. En la actualidad, este tipo de contravenciones son sancionadas con multas y trabajo comunitario.

De acuerdo con el texto de la norma, se habilitará la aplicación de sanciones adicionales como la inhabilitación para comprar entradas o abonos, la prohibición de ingresar a espectáculos deportivos en La Plata y la imposibilidad de participar en actividades organizadas o autorizadas por el municipio por un plazo de entre 2 y 5 años en casos de reincidencia.