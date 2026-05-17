Este domingo, decenas de motocicletas de todos los estilos posibles recorrieron las calles porteñas, conducidas, en general, por hombres en traje o vestidos con un estilo clásico.

Se trató de una nueva edición del evento que se desarrolla de manera simultánea en más de 1100 ciudades alrededor del mundo con el objetivo de generar conciencia sobre los problemas de salud que afectan al sexo masculino, al mismo tiempo que recauda fondos destinados a investigaciones científicas y programas de acción a nivel global.

The Distinguished Gentleman’s Ride, como fue denominado el evento, se realiza en apoyo a la Fundación Movember, una organización líder en la investigación y el desarrollo de iniciativas vinculadas a la salud masculina. La iniciativa pone el foco, principalmente, en dos enfermedades claves: el cáncer de próstata y la salud mental.

Motos y hombres en traje: el motivo por el que una caravana de motocicletas recorrió este domingo las calles porteñas. @https://gentlemansride.com/es

De acuerdo a los datos oficiales, hubo poco más de 2000 rodados recorriendo las calles de la Ciudad; en Corrientes, 454; en Mar del Plata, 327; en Córdoba, 323; y en el departamento mendocino de San Martín, 294, entre los puntos argentinos donde hubo más inscriptos. En Argentina, en total, hubo 5435 participantes y se recaudó 28,9 mil US$.

La iniciativa Distinguished Gentleman’s Ride fue fundada hace 15 años en Sídney, Australia, por Mark Hawwa. “La inspiración surgió de una fotografía de Don Draper, de la serie Mad Men, montado en una motocicleta clásica y luciendo su mejor traje”, se indica en la página oficial.

Motos y hombres en traje: el motivo por el que una caravana de motocicletas recorrió este domingo las calles porteñas. @https://gentlemansride.com/es

Motos y hombres en traje: el motivo por el que una caravana de motocicletas recorrió este domingo las calles porteñas. @https://gentlemansride.com/es

Para qué se destina el dinero recaudado

A nivel mundial, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en los hombres. Más de 10 millones de personas del sexo masculino en todo el mundo viven con un diagnóstico de esa enfermedad o la superaron, indica la organización del evento para explicar el motivo por el que hacen especial hincapié en colaborar con el tratamiento.

Motos y hombres en traje: el motivo por el que una caravana de motocicletas recorrió este domingo las calles porteñas. ALESSIA MACCIONI

Respecto de la salud mental, la organización destaca, principalmente, que el suicidio es un problema que crece entre los hombres. “A nivel mundial, en promedio, un hombre se suicida cada minuto de cada día. Eso representa medio millón de hombres al año. El problema es sumamente complejo. Pero sabemos esto: mejorar la salud mental en general y ayudar a los hombres a establecer mejores relaciones sociales puede reducir el riesgo de suicidio”, reza la organización The Distinguished Gentleman’s Ride.