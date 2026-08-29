Caos en Avellaneda: policías agredidos y un hombre herido de bala por un fuerte enfrentamiento

Un fuerte enfrentamiento se desató entre la Policía y vecinos del partido bonaerense de Avellaneda a raíz del intento de un efectivo de remolcar un auto mal estacionado.

Al menos dos agentes resultaron con heridas leves mientras que un hombre recibió un disparo de un arma de fuego, aunque se halla fuera de peligro según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION. La secuencia quedó registrada por diversas cámaras de celulares particulares.

El insólito episodio se desarrolló en la tarde del viernes sobre la calle Manuel Estévez al 800, en el barrio de Villa Tranquila, en Dock Sud. De acuerdo a fuentes policiales consultadas por LA NACION el conflicto comenzó por un vehículo que presuntamente estaba en infracción.

BNchtlS9XTkKOHlW

Una agente, residente de la zona, pidió una grúa para remover el auto y cuando llegó, los vecinos reaccionaron violentamente.

En uno de los videos que trascendió, un hombre vestido con la camiseta de Boca tomó por la espalda a un efectivo y lo comenzó a agredir repetidamente, mientras otros abrieron la puerta de su móvil en un intento de llevarse elementos policiales, aunque sin éxito.

Luego, a la misma persona con la ropa del club de la Ribera, se la observa con un cascote golpeando el vidrio delantero del auto. La ventana del lado del conductor quedó destrozada.

"Cagones", gritó uno de los vecinos

“No quedó ninguna pertenencia policial en manos de los vecinos. Habían sacado la llave de un móvil y al agente lo estaban golpeando, pero se recuperó. Se sacó el móvil a resguardo”, indicó una fuente en diálogo con LA NACION.

Producto del conflicto, un hombre sufrió una herida de bala, aunque todavía está bajo investigación el origen el disparo. La persona, vecino de la zona, se hallaría fuera de peligro.

El conflicto continuó en pleno descontrol, con lanzamiento de piedras hacia los efectivos, hasta que llegaron los refuerzos. “¡Mira como corren, mira como corren! ¡Dale cagones!“, se escuchó decir a uno de los vecinos.

“La situación de caos duró unos pocos minutos. Eran dos policías que fueron sobrepasados por el tumulto de vecinos. Luego se normalizó todo. Se puso a resguardo al personal y a los elementos de trabajo, tanto móviles como armamento, chalecos, municiones y demás”, señalaron las mismas fuentes.

Al menos dos policías -aquellos que estuvieron desde el inicio del conflicto- quedaron con heridas leves.

Tras el hecho, Asuntos Internos de la Policía comenzó una investigación. Se busca comprobar si la efectivo que llamó a la grúa en primera instancia no quiso tomarse una “revancha personal” contra alguien del barrio. A la agente ya se le inició un sumario.

Por otro lado, la Unidad Fiscal de Instrucción N°3 abrió una causa bajo la carátula de daño, atentado a la autoridad, robo y lesiones agravadas.