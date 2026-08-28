Dos policías fueron detenidos por simular un allanamiento y utilizar un patrullero para robar $35 millones

CÓRDOBA.- Dos policías federales detenidos y varios allanamientos -uno de ellos en la sede de la fuerza federal, en Nueva Córdoba- fue el resultado de una investigación llevada adelante por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian. La causa avanza sobre una falsa orden de allanamiento que utilizaron los agentes para entrar a una casa y llevarse unos 35 millones de pesos y joyas. Faltan identificar a otros policías que habrían participado de esa maniobra delictiva.

Los allanamientos fueron autorizados por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien confirmó a LA NACION los procedimientos y también la forma de operar de los detenidos.

Los policías actuaron con un móvil de la PFA, se presentaron uniformados, ingresaron en la vivienda y robaron 35 millones de pesos y joyas.

Los autos de esa fuerza de seguridad tienen localización satelital que es monitoreado desde la central de la Policía Federal y llamó la atención el lugar donde permanecía el móvil porque no había procedimientos autorizados en ese lugar.

“La gente a la que supuestamente le allanaron empezaron un camino por varias dependencias -contó el fiscal Hairabedian a LA NACION- hasta que llegaron a la fiscalía. No iban a denunciar, sino que querían recuperar el dinero y saber por qué se había ordenado el operativo. Cuando investigamos, encontramos que no había orden de allanamiento”. Uno de los detenidos es un oficial y el otro, un suboficial.

Por la manera en que actuaron y la cantidad de dinero que se llevaron, la presunción de los investigadores es que manejaban datos ciertos. Incluso, rompieron una pared en búsqueda de una caja fuerte. “Había un trabajo de inteligencia previa, es lo que se puede suponer porque fueron directo a un lugar donde había efectivo y joyas”, planteó una fuente a LA NACION

Este hecho se conoció tres semanas después de la detención por hurto calificado, falsedad ideológica, peculado y dádivas Alejandro Falcón, jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal en Córdoba.

Falcón, quien primero quedó detenido en un pabellón de Bouwer y ahora cumple arresto domiciliario, está acusado junto a otros tres efectivos, quienes permanecen en libertad. Fueron imputados por el robo de dos cachorros de pitbull (uno se recuperó) y de dinero en efectivo en operativos antidrogas.

La detención fue dispuesta por el juez federal Carlos Ochoa, subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y la investigación la realiza también el fiscal Hairabedián.

La fiscalía determinó, además, que Falcón usó un móvil oficial y combustible de la Policía Federal para un viaje personal a Rosario. Habría fraguado los comprobantes.

Las primeras acusaciones las realizó una subalterna en el 2024, pero no todo lo que contó se ha podido comprobar. Sí habría datos concretos de faltante de dinero en dos procedimientos: 1800 dólares tras un allanamiento y unos 2 millones de pesos en en un procedimiento de secuestro de un auto.

Una agente, que depende de Falcón, aseguró que le había advertido que sería trasladada a Corrientes en lo que ella interpretó como una “represalia” ante su decisión de hacer pública sus sospechas.