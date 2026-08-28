Video: una policía disparó a dos motochorros que intentaron robar en una estación de servicio

Una oficial de la Policía de la Ciudad le disparó este viernes a un delincuente de 17 años que intentó asaltar a un motociclista en una estación de servicio de González Catán, La Matanza, provincia de Buenos Aires. La mujer, que vestía su uniforme reglamentario, intervino y evitó el ataque en el que también participaba un cómplice.

El enfrentamiento ocurrió en la sucursal de YPF ubicada en el cruce de Ruta 21 y Calderón de la Barca, en el límite con la localidad de Gregorio de Laferrere, González Catán.

Dos hombres que se movían en una moto Tornado roja llegaron al lugar y amenazaron con un arma a otro motociclista que cargaba nafta para que les entregara su vehículo, según reportó el medio local Primer Plano Online.

El momento del enfrentamiento

Mientras tanto, la oficial, que pertenece a la división Anillo Digital, esperaba su turno para cargar combustible y observó la escena. Al identificarse, uno de los agresores le disparó. Ante esto, la agente reaccionó, disparó cinco veces y al menos dos balas alcanzaron al ladrón, que cayó de la moto en la que viajaba como acompañante.

El conductor de la Tornado aceleró y huyó del lugar. Por su parte, el asaltante herido se arrastró varios metros por el playón de carga hasta quedar tirado en el piso. La policía lo redujo con su arma reglamentaria y llamó al 911.

A un lado del sospechoso quedó tirada su arma, que fue secuestrada por la Justicia. El herido fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde está internado. Además, el joven espera para someterse a una cirugía debido a que uno de los proyectiles le provocó lesiones en el hígado.

La investigación quedó radicada en la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Matanza, bajo la instrucción del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, a raíz de la edad del asaltante.

Otro episodio en el conurbano

Cuatro delincuentes atacaron a una familia para robarle el auto en la intersección de las calles 25 de Mayo y Esquiú, Ramos Mejía. La pareja había estacionado frente a una obra en construcción cuando los asaltantes rodearon el coche y obligaron a los adultos a bajar rápidamente a sus tres hijos, de entre 2 y 6 años, que viajaban en el asiento trasero.

El momento en que asaltan a la madre en Ramos Mejía

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Una vez que la familia quedó a salvo y los ladrones escaparon con el auto, la madre comenzó a pedir auxilio a los gritos hasta que un vecino se acercó a ayudarlos.

Tras el hecho, los vecinos del barrio aseguraron que la cuadra sufre robos constantes desde hace siete años y advirtieron que los delincuentes incluso suelen pegar folletos en las casas para comprobar si están vacías antes de entrar a robar.