Careo entre dos acusadas por la muerte de Maradona: la psiquiatra Agustina Cosachov y la médica Nancy Forlini

Por pedido del abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°7 de San Isidro ordenó un careo entre la especialista en salud mental y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini. Ambas están en el banquillo de los acusados en el juicio en el que se busca dilucidar eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona.

El pedido de Mischanchuk se fundamentó en las contradicciones entre lo que declaró su asistida y lo que dijo Forlini en la audiencia pasada, por ejemplo, en cuanto a si se requirió la presencia de una ambulancia en la casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde Maradona vivió sus últimas dos semanas de vida.

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