“Casi me matan”: el crudo relato de un joven que fue agredido por patovicas a la salida de un boliche

Un violento episodio genera conmoción en Florencio Varela, luego de que un joven denunciara que fue golpeado por al menos seis patovicas dentro de un boliche de la zona. “Casi me matan”, denunció la víctima.

“De la golpiza que me dieron me dejaron inconsciente”, acusó Joaquín, en diálogo con TN. Según explicó el joven, el hecho ocurrió este lunes en el boliche San Luis, situado en la localidad de Florencio Varela, donde fue interceptado en el baño por un grupo de entre seis y ocho empleados de seguridad que comenzaron a golpearlo hasta dejarlo inconsciente.

“Hicieron lo que quisieron conmigo. En ese momento se me cruzó toda mi familia, porque no sabía si iba a poder salir de eso”, expresó el joven.

En relación a la secuencia de aquella noche, Joaquín detalló que llegó al boliche junto a su novia y cuñado, a quien le pidió, a los pocos minutos de haber llegado, que lo acompañara al baño, donde rápidamente fueron interceptados por el grupo de patovicas.

“Un patovica canoso nos empezó a decir que no podíamos estar en el baño bajo esas condiciones. No sé por qué, ya que no estábamos ebrios”, aclaró el joven. Y continuó: “No llegué a darme vuelta que nos agarraron de atrás del cogote. Uno me empezó a golpear de una forma que no podía respirar”.

De esta modo, el joven relató que tras la golpiza lo sacaron del baño inconsciente y que recién pudo reconstruir la escena cuando se despertó fuera del boliche.

“Me dejaron la cara destruida. No me dejaron respirar ni defendenrme, nos dieron una paliza infernal. No entiendo por qué nos sacaron del boliche sin ninguna excusa, no estábamos ebrios, no había motivo, no habíamos consumido nada”, aseguró el joven.

En tanto, el padre de la víctima sostuvo que ya radicaron una denuncia en la comisaría de la zona, luego de que su hijo fuese asistido por personal médico.

“Quiero que todo el mundo sepa que en este boliche los patovicas matan a los chicos y son los mismos que trabajan en otros de la zona. Espero que la Justicia haga algo con esto, porque a mi hijo lo pudieron haber matado”, reclamó el hombre. Y al respecto concluyó: “Si alguien provocó un disturbio ellos no están para lastimar a nadie, no tienen autoridad”.

LA NACION