Caso García Belsunce: “Los han tratado de engañar”, les dijo Nicolás Pachelo a los jueces cerca del final del juicio

escuchar

El tercer juicio por el homicidio de María Marta García Belsunce, ocurrido hace casi 20 años en el country Carmel, de Pilar, está por llegar a su final. El principal acusado, Nicolás Pachelo, exvecino de la víctima, volvió a pedir la palabra en una audiencia. En esta oportunidad, miró a los jueces Federico Ecke, Esteban Andrejin y Osvaldo Rossi y afirmó: “Los fiscales los han tratado de engañar”.

La cámara oculta que puede ser clave en el juicio del homicidio de García Belsunce

Pachelo, de 46 años, hizo referencia a pruebas presentadas por Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, los representantes del Ministerio Público Fiscal en el debate que comenzó el 13 de julio pasado. En particular, el imputado hizo referencia al testimonio de Mario Rivero, una persona que trabajó en la tosquera que la familia del acusado tenía en Villa Rosa, en Pilar, y a una escucha telefónica presentada por la acusación pública.

El imputado hizo referencia a una escucha que según él fue sacada de contexto en la que decía que “seguramente iba a aparecer una persona que le diga que lo vieron comprara una pistola calibre .32 o balas”.

”Esa escucha estuvo sacada de contexto. Todavía no había detenidos en la causa. El fiscal dijo acá ´el pez por la boca muere´ [por Ferrari], pero los han tratado de engañar, fue sacado de contexto”, les dijo Pachelo a los jueces, antes de aclarar que a Rivero recién lo conoció en 2022, durante el juicio.

En una cámara oculta que hizo un investigador privado que trabajó para la familia de la víctima, Rivero sostuvo que Pachelo le hizo comprar proyectiles calibre 32 y que el imputado practicó tiro en la tosquera. A García Belsunce la mataron a balazos con un viejo revólver calibre 32. Rivero declaró como testigo ante el fiscal Quintana en la instrucción de la causa, pero como falleció en enero pasado no llegó a ser testigo en el juicio.

Pachelo aclaró que Rivero no trabajó en la tosquera de su familia mientras estuvo abierta hasta 2001 y que no sabe si luego trabajó para su hermano Francisco

”Nunca tuve ni un revólver calibre .32 ni fui a comprar una bala. Todo es falso”, se defendió ante los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro.

Nicolás Pachelo habla con Raquel Pérez Iglesias, una de sus abogadas ELIAN OBREGON

Pachelo sostuvo que el “chicaneo” de los fiscales fue constante durante el debate. “Hace cuatro meses que buscan mi reacción”, afirmó.

Ferrari tomó la palabra y le contestó. “Nosotros no sacamos de contexto. Usted podría hacer cualquier otra aclaración, pero justo dice el dato de que fue a comprar balas 32″.

Pachelo, según informó la agencia de noticas Télam, le pidió perdón a Carlos Carrascosa, esposo de María Marta, porque en una escucha telefónica dada a conocer durante el debate, se refirió en forma despectiva hacia la víctima.

“Quiero pedir perdón a la familia por la manera que me expresé de María Marta. Yo tenía 25 años y no estaba pasando un buen momento. Hoy con 46 años tengo otra manera de pensar, de hablar, de analizar las situaciones. Ese momento mi enojo era por lo que estaba viviendo, ella no tenía la culpa. Yo tenía que haber insultado a Carrascosa o a Horacio García Belsunce [por el hermano de la víctima]”, dijo. Ambos señadados estaban en la sala de audiencias.

El escalofriante diálogo entre Nicolás Pachelo y su madre

El imputado también hizo referencia a otra escucha difundida en el debate. Se trata de una conversación donde Pachelo hablaba con su madre, Silvia Ryan y le decía: ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre, te tirás por la ventana y me dejás de romper las pelotas? Infeliz”.

Cinco meses después de esa conversación entre madre e hijo, Ryan, que tenía 60 años, murió tras caer desde su departamento del piso 11 a un patio interno del segundo piso de un edificio de Retiro. Fue el 29 de mayo de 2003. El caso se investigó y se cerró como suicidio.

“Con respecto a la conversación con mi madre, tengo 47 casetes y la fiscalía solo pasó ese. Voy a ventilar algo familiar. Me acababa de llamar la mamá de Inés Dávalos Cornejo, su exmujer) llorando porque mi mamá le había dicho que nos iban a matar a todos. Ese era el nivel de persecución que tenía mi madre en 2002, 2003 y enfermaba a toda la familia”, sostuvo.

También contó que “[por Ryan] vivía amenazando con tirarse de una ventana” y que era “una persona muy intensa”.

”La amenaza del suicido era permanente. Iba dos semanas a reuniones de alcohólicos anónimos. Era una mujer especial. Me arrepiento de escucharme, más como terminó mi madre”, afirmó.

Pasado mañana se hará una inspección en el country Carmel, donde ocurrió el crimen el 27 de octubre de 2002.

LA NACION