“No todo es como parece”: Nicolás Pachelo publicará en Instagram su versión de la historia del caso García Belsunce

En su primera historia que subió a su flamante perfil de Instagram se presentó: “Hola. Mi nombre es Nicolás Pachelo. Por este medio voy a compartir cronológicamente mi verdad, la otra versión que nadie escucha hasta ahora” .

Desde hace un mes, Pachelo, de 46 años, es juzgado por su presunta responsabilidad en el homicidio de María Marta García Belsunce, crimen ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel, de Pilar.

Pachelo no solo hará publicaciones en Instagram, también se comunicará con sus seguidores por medio de Twitter y Youtube, según él mismo adelantó.

Según pudo saber LA NACION, Pachelo decidió comunicarse por redes sociales a partir de las crónicas y coberturas periodísticas que lee de las audiencias. Todo indica que no está conforme con lo que reflejan los medios de comunicación.

Su primer posteo fue hoy, poco después de las 14. “Soy inocente”, escribió en mayúsculas. El texto acompaña una foto suya en las instalaciones de la Unidad 9 de La Plata, cárcel donde cumple prisión preventiva por una serie de robos en countries durante la Semana Santa de 2018.

perfil de Instagram de Nicolás Pachelo. @nicolas.pachelo

“Voy a ir subiendo mi versión de la historia... #notodoesloqueparece” , según la definición que escribió en su perfil de Instagram.

Pachelo ya tenía otro perfil de Instagram, una cuenta privada, desde la cual, tres días después del comienzo del debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro, se comunicó con LA NACION.

“Por el momento no, pero más adelante, cuando el juicio esté más desarrollado, te voy a dar una nota. Quiero que se escuchen las dos campanas”, escribió ese día en el mensaje que le envió a LA NACION.

La semana pasada, en el cuarto intermedio de una de las audiencias, Pachelo se entrevistó con los medios que cubren, regularmente, las audiencias del juicio.

“No, absolutamente... No hay ninguna prueba que me incrimine. Tampoco hay pruebas que me sitúen en la escena del crimen, ni siquiera se me sitúa en la puerta [de la casa de la víctima], por lo menos de lo que surge hasta ahora. Y va a ser así, porque así fue”, afirmó en la citada entrevista.

-¿Por qué decidiste hablar en las audiencias para refutar testimonios de testigos?

-Yo no soy partidario de hablar con ustedes, lo deben saber desde hace 20 años, que me han llamado todos miles de veces. No me gusta mucho lo mediático. El tema es que no tengo el beneficio del alegato. No me puedo acordar en un juicio de tres o cuatro meses de duración, con ciento y pico de testigos, lo que dijo el primer testigo en la primera audiencia. Al principio no iba a decir nada, pero después me pareció prudente comenzar a contestar acusaciones de amenazas sin denuncias penales y dichos de dichos. Ya escuché cuatro versiones del perro [Tom, el cachorro de labrador de García Belsunce que habría sido robado y por el que le habría pedido un rescate en dólares para devolvérselo]. Se le está dando una entidad al perro que, para mí, carece de seriedad. Si hay una versión está bien, pero si hay tres o cuatro versiones no lo entiendo. Ustedes presenciaron que, bajo juramento, una testigo dijo que su mejor amiga le había dicho que había estado jugando con el perro en mi living. Cuando esa persona vino al día siguiente lo negó rotundamente. Alguna de las dos testigos incurrió en falso testimonio. Entonces hay cosas que hay que empezar a contestar porque, si no, la fiscalía empieza a tirar títulos en los medios y la gente lee lo que la fiscalía quiere que lea, y esa no es la realidad del juicio.