Caso Loan. Declara el chofer que llevó a Laudelina a plantear la teoría de que a su sobrino lo habían atropellado

En el arranque de otra semana sin novedades sobre el paradero de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido desde el 13 de junio, hoy declarará como testigo el hombre que condujo el vehículo que trasladó a Laudelina Peña desde Nueve de Julio hasta la capital de Corrientes para que, ante un fiscal provincial, planteara la teoría de que el chico había sido atropellado, versión que, luego, dijo que era una mentira que había dicho bajo amenazas.

Se trata de Agustín Ibarra, quien manejaba el vehículo en el que la ahora imputada y tía de la víctima fue a declarar el sábado 29 de junio a la madrugada, cuando la causa ya estaba radicada en el fuero federal de Goya e investigada como un presunto caso de sustracción y ocultamiento de un menor.

En los días posteriores al viaje había trascendido que el chofer del vehículo era Rafael Horacio Miranda, cercano al gobernador provincial, pero se constató que era Ibarra quien iba al volante del vehículo, que pertenecería al senador provincial Diego Pellegrini.

En el auto iban Laudelina, su hija Macarena, y el abogado José Fernández Codazzi. Incluso, según declararon la tía y la prima de la víctima, a mitad del recorrido, las cambiaron de vehículo y se sumó al viaje el propio Pellegrini.

El chofer puede ser un testigo clave a la hora de reconstruir el recorrido de 200 kilómetros que hicieron y lo que pasó durante el viaje.

Es que Laudelina y Macarena Peña aseguraron que en ese auto habrían sido amenazadas y sobornadas para que la tía de Loan declare que Loan había muerto tras ser arrollado por la camioneta Ford Ranger del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, quien, además, habría amenazado a Laudelina y le habría exigido que “plantara” un botín del niño en medio del campo para desorientar la pesquisa.

“Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y a Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza, yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente”, había declarado Macarena como testigo.

Además, la joven de 21 años relató cuál habría sido el papel del abogado Fernández Codazzi en esa trama: “Decía que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira”.

Desmintió a su madre

Incluso, Macarena fue la primera en echar por tierra aquella denuncia de su madre. “No es cierto lo que contó mi mamá. No hubo un accidente. Dijo eso porque fuimos amenazadas para decir eso. Vino el abogado [Fernando Codazzi] y nos dijo que [Patricia] Bullrich venía por nosotras dos. Fue una amenaza muy fuerte. Dijo que habían encontrado cosas en mi teléfono y después supe que era mentira. Nos dijo que nosotras dos éramos las dos próximas en caer”.

Sobre la noche en la que su madre declaró ante la justicia correntina, la madrugada del sábado 29 de junio, contó: “Primero nos llevaron a una estación de servicio y luego nos cambiaron de auto y nos llevaron a Corrientes”.

También había dicho que a su madre le ofrecieron un soborno para que inventara la hipótesis del accidente: Codazzi “nos dijo que nos iban a dar una casa y una moto. Eso nos dijo el abogado. No dijo quién nos iba a dar esa casa. Lo que dijo mi mamá era más por miedo de que nos lleven presa a las dos que por el dinero. Teníamos miedo porque no tenemos nada que ver”.

Con respecto a la zapatilla de Loan, Macarena enfatizó: “Él [Codazzi] quería plantear que ella lo había hecho, pero no fue así porque ella no la plantó. Yo estuve ahí cuando surgió la estrategia. El abogado todavía no apareció, lo están buscando”.

“Hay mucha información que está bajo secreto de sumario. Son cosas muy fuertes, hay mucho poder y necesito protección para mi mamá y mis hermanos, no estamos seguros. Tenemos mucho miedo, queremos irnos a otra provincia”, había dicho mientras regía el secreto de sumario en la causa.

Según Macarena, el abogado grabó a su madre mientras practicaba el relato del accidente. “Después de que mi mamá fue llevada a Ezeiza, Codazzi desapareció”, contó.

Para hoy también está previsto que declare ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, el viceintendente de Nueve de Julio, Luis Alberto González. Su presentación estará enfocada en el tema del hallazgo de huellas del niño desaparecido en el campo, donde después se encontró el botín.

En cuanto a la búsqueda del chico, según pudo saber LA NACION, el fin de semana se terminaron de realizar los rastrillajes solicitados por una de las querellas: el resultado fue negativo.

En tanto, los investigadores se centran en el trabajo sobre los teléfonos de los detenidos, a la espera de los resultados de las pruebas sobre las manchas hemáticas y biológicas encontradas en diferentes vehículos de los imputados.

Tras la liberación del expolicía Francisco Méndez, a quien el viernes se le dictó la falta de mérito –por insuficiencia de pruebas en su contra–, quedan siete personas detenidas: Laudelina Peña, el comisario Walter Maciel, el marino Pérez, la exfuncionaria Caillava, Bernardino Antonio Benítez –esposo de Laudelina y tío político de Loan– y la pareja compuesta por Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, ambos amigos de Benítez.

Tras la filtración de una Cámara Gesell, una advertencia

También la noche del viernes, la jueza Pozzer Penzo ordenó la prohibición de exponer en medios de comunicación a cualquiera de los cinco menores que figuran nombrados en la investigación y que fueron hasta el naranjal del paraje Algarrobal con Loan. Lo dispuso después de que un canal de TV publicara un fragmento de la declaración en Cámara Gesell de uno de los niños.

De esta forma, se ordenó “a las partes intervinientes en el proceso y a toda persona que por su función o participación tuviera acceso a las actuaciones, se abstengan de revelar a terceros y especialmente a los medios masivos de comunicación, acerca de los actos procesales, datos y/o pruebas colectadas en el marco de esta investigación relacionada con los menores de edad”.

También indicó que “los medios masivos de comunicación locales y nacionales que en ocasión de informar se abstengan de publicar y/o difundir la imagen y/o el nombre de los menores de edad, con excepción de la víctima”. El pedido fue enviado al Ente Nacional de Comunicación (Enacom). El planteo había sido realizado por la asesora de Menores, Rosana Marini, a partir de la difusión de imágenes.

Además, ayer hubo una nueva ronda federal de marchas para reclamar por la aparición con vida del niño que lleva desaparecido 46 días.

