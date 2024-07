Caso Loan. Trasladaron al comisario Maciel al juzgado de Goya y hay expectativa por la ampliación de su indagatoria

Escuchar

En pleno secreto de sumario y sin acceso a lo declarado por último detenido, su “informante” Francisco Méndez, el comisario Walter Maciel ya está en el juzgado federal de Goya para ampliar su declaración indagatoria en el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años de que no se sabe nada desde la tarde el 13 de junio.

Antes del amanecer y con menos medidas de seguridad ante la falta de manifestantes en la Plaza Mitre, situada en frente del juzgado federal de Goya, llegó Maciel custodiado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) desde el lugar donde permaneció detenido los últimos días y a pocas cuadras de la sede judicial.

La de hoy será la segunda vez que el hombre, que era comisario en Nueva de Julio hasta los siete días posteriores a la desaparición de Loan, esté frente a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo; el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán y los representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación (Protex). En esta oportunidad, según adelantaron sus abogados defensores, Maciel buscará aportar datos concretos que permitan conocer la mecánica y quiénes participaron de la sustracción y el ocultamiento de Loan. Esto sería el primer paso de cara a su estrategia de transformarse en imputado colaborador y, de esta manera, reducir una posible condena.

El viernes, Maciel se mostró inquieto, movedizo y con una verborragia, algo que no estuvo presente en las indagatorias de los otros detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. Allí, el comisario aseguró ante la jueza y los fiscales federales que cuando la justicia provincial estaba al frente de la investigación “no hicieron nada”.

En uno de los fragmentos, a los que accedió LA NACION, de las más de siete horas de indagatoria Maciel, puso el foco sobre el fiscal Juan Carlos Castillo, a cargo de la Unidad Fiscal provincial de Goya, quien estuvo a cargo de la investigación los primeros 10 días antes que se declaró incompetente y giró la causa al fuero federal bajo el argumento de que la desaparición se enmarcaría en un caso de sustracción con fines de explotación.

Maciel, en su relato, dijo: “La fiscalía y el Poder Judicial, no tenían nada. Entonces era como [hacé] acá, allá, acá, ´hacé esto’, ‘averiguá’, ‘fijate en redes sociales’, ‘intentate esto’... no había nada su señoría. No había nada”.

“Lo dije en mi declaración al empezar. Lo sentí, lo noté y me di cuenta desde los primeros días del hecho que iban a hacer esto”, siguió en su relato Maciel mientras caminaba por la sala situada en el segundo piso del juzgado federal de Goya.

Fuera de plano, el relato siguió: “Iban a buscar la única forma que había y ¡pum para arriba! [y hace el gesto de patear una pelota] para que venga a parar con usted. Lo sentí y está ‘requetecontramil’ comprobado. Yo no seré un abogado. No seré un experto de la ley, pero la experiencia como funcionario me hizo ver eso”.

En otro de los tramos de su indagatoria, como si se tratase de una exposición en un examen oral o una especie performance de stand up teatral, Maciel se mostró histriónico y vehemente ante las autoridades judiciales durante.

Al hablar sobre otros dos de los imputados, Bernardino Antonio Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez, dos de las tres personas mayores de edad que fueron con Loan hasta el naranjal, dijo que en las horas posteriores a la desaparición “los notaba tartamudeando, decir las cosas entre dientes, la sudoración, la transpiración, la mirada al piso. Pero lo más llamativo fue un pequeño desmayo de ambos. Le digo eso [jueza] porque me voy acordando de cosas que no me quiero olvidar y si me tengo que quedar acá hasta la hora que sea, me quedo”.

“Otra de las cosas que decían, de las prendas del menor que encontraron y allanaron. No se olviden que el comisario [habla en tercera persona de él] fue detenido el 21 de junio de 2024 y mi última actuación fue el acto de odorología. Motivo por el cual, esas prendas, quedaron en la dependencia [policial] a disposición del fiscal [Juan Carlos Castillo] para que lo retire porque el comisario estaba detenido. Porque él me mandó a detener”, dijo Maciel.

La mayor parte del tiempo Maciel estuvo parado, caminó, gesticuló e hizo cambios en el tono de su voz y en la velocidad del relato. En otro tramo, dijo: “Lo que pasó desde el día 21 de junio hasta la actualidad en mi dependencia, con las actuaciones, yo no lo sé. Digo eso porque se dijeron tantas cosas”.

Ante una pregunta de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, sobre las “órdenes verbales” que se dieron durante los días de búsqueda, la respuesta fue: “Se fue perfeccionando. Pero nosotros qué nos vamos a imaginar que [un fiscal] puede sacar un teléfono, preguntar apellido y nombre, preguntar qué sabe y qué no sabe y que eso es un elemento de prueba”.

Las otras medidas dispuestas para hoy

Pozzer Penzo también pidió que se analice si los niños que fueron con Loan hasta el naranjal pueden volver a ser sometidos a una declaración en Cámara Gesell. “Ampliar la providencia del 21 de julio de 2024, en su parte pertinente y solicitar al Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, constituya un equipo interdisciplinario que tengan una primera intervención con los menores que habrían estado presentes, junto a Loan, el 13 de junio de 2024 en el domicilio de Catalina Peña, en el Paraje Algarrobal de la localidad de Nueve de julio, departamento de San Roque, cuyos datos se remitirán vía correo electrónico, para resguardo de su identidad, todo ello a fin de que informen a este Juzgado si se encuentran en condiciones de declarar en los términos del 250 quater y si recomiendan la realización de las mismas”.

“En segundo término; dispongo que de ser favorable el dictamen del Programa sobre si los menores que se encuentran en condiciones de declarar, sin mayores demoras ser citados al Juzgado Federal de Goya, para concretar el acto en la modalidad híbrida, siendo fundamental que se consideren las condiciones del contexto imprescindible para la concreción del acto, dispositivos tecnológicos que ya cuenta este Tribunal”, suma el despacho emitido anoche y agrega: “En esa oportunidad deberá tener asistencia psicológica, presentarse los pliegos con anterioridad por las partes a notificarse y/o que puedan seguir el acto en modalidad virtual, sin intervención directa, sino solo a través de la profesional del área psicología”.

Además, Pozzer Penzo dispuso que se citen a declarar varios testigos luego de la indagatoria de Francisco Méndez. Los mencionados son: Antonio Bertón, Luis Méndez, Roque Noguera, la hermana de Antonio Benítez que viviría o trabajaría en el puesto del campo de Luis Méndez.

Por su parte, hizo lugar al pedido de Ernesto Tito González, abogado de Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, y pidió que declare Ronald Serrano, quien tendría un taller de motos en su domicilio cerca de la comisaría de Nueve de Julio.

LA NACION