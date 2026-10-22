Caso Nanci Godoy: qué pasó con la docente que desapareció en Corrientes y cómo sigue la investigación

La búsqueda de Nanci Estela Godoy, la docente de 52 años desaparecida en Corrientes, sumó un hallazgo que podría resultar clave para esclarecer qué ocurrió: los investigadores encontraron una campera roja y una ojota que pertenecerían a la maestra. Las prendas estaban en una vivienda de una de las personas detenidas y deberán ser reconocidas por los hijos de la mujer.

La investigación intenta reconstruir los movimientos de Godoy, de quien su familia no tiene noticias desde el 7 de octubre, y determinar si llegó a la Escuela N°626 de Esquina, donde se desempeñaba como directora suplente. Otra de las medidas centrales apunta a establecer si un mensaje de voz enviado desde su cuenta de WhatsApp corresponde efectivamente a la docente.

Con tres personas detenidas, los fiscales no descartan que la desaparición derive en una investigación por femicidio. Por el momento, esa posibilidad constituye una hipótesis: continúan los rastrillajes, las entrevistas y las medidas destinadas a reunir pruebas sobre el paradero de la maestra y la eventual responsabilidad de los sospechosos.

Hallaron una campera y una ojota que podrían ser de Nanci Godoy

La campera roja y la ojota fueron encontradas en una vivienda que Rosa Leguizamón tiene en la localidad correntina de Sauce. La mujer y su pareja, Nahuel Rojas, fueron detenidos a pedido de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, con intervención del juez de Garantías Gustavo Vallejos.

Ambos son puesteros y viven cerca de la escuela en la que trabaja Godoy. Según la información incorporada a la causa, Leguizamón era quien le prestaba un caballo para que pudiera trasladarse desde el casco de la estancia El Curupy, en el paraje El Malezal, hasta el establecimiento rural.

La Justicia espera que los hijos de la docente reconozcan las prendas para determinar si le pertenecen e incorporar ese resultado a la evaluación de las pruebas. El hallazgo, por sí solo, todavía no permite establecer qué ocurrió con la mujer.

La maestra atraviesa una estancia a caballo para llegar a la escuela

Por qué los investigadores no descartan un femicidio

El Ministerio Público Fiscal informó que la decisión inicial respecto de Rojas y Leguizamón se encuadró en una sospecha de encubrimiento agravado, aunque aclaró que la acusación podría modificarse a partir del análisis de las pruebas.

En un comunicado, explicó que la normativa procesal provincial contempla un plazo de 72 horas para formalizar los términos de la imputación. Durante ese período, los fiscales evaluarán tanto los elementos reunidos como los que se incorporen con las nuevas medidas.

En ese contexto, el organismo señaló que “no descartan agravar la acusación a una posible condición de partícipes de femicidio”. La eventual modificación dependerá de los resultados de la investigación y no supone que esa hipótesis ya haya sido acreditada.

Cuándo fue el último contacto con la docente

La familia señaló que la última comunicación atribuida a Godoy fue un mensaje de voz recibido el 7 de octubre a las 20.34. El audio llegó por WhatsApp a Alejandra, su nuera, y hacía referencia a las dificultades para conseguir agua en la escuela.

En ese mensaje, la persona que hablaba decía encontrarse en la estancia y relataba que había enviado fotografías y videos sobre el estado del establecimiento para solicitar ayuda. También mencionaba la necesidad de cargar agua de los vecinos y la falta de una bomba para abastecerse.

La cuenta de WhatsApp de la maestra registró su última activación a las 20.45 de ese mismo día. Sin embargo, los investigadores intentan establecer si la voz del audio es efectivamente la suya o si alguien simuló ser la docente.

El comunicado de búsqueda

Qué dijeron los puesteros y quién es el tercer detenido

Ante la falta de noticias, la familia se comunicó con Leguizamón. De acuerdo con la denuncia presentada por Sebastián Medina, hijo de Godoy, la mujer respondió que le resultaba extraño que la docente no hubiera regresado del establecimiento.

Siempre según esa presentación, Rojas fue hasta la escuela y afirmó que no encontró a la maestra. “No había nadie”, fue la respuesta que quedó consignada en la denuncia.

Además de la pareja, permanece detenido Ernesto Bordón, un peón rural que trabajaba en la estancia. El fiscal Mosquera explicó en una entrevista con Radio Sudamericana que el hombre había aportado una versión sobre lo que habría sucedido con Godoy, pero que esa información no pudo ser corroborada cuando fue al establecimiento.

Según detalló el funcionario, Bordón trabajó allí durante la semana del 5 al 9 de octubre y dejó de concurrir a partir del lunes 12. Su situación también forma parte de las líneas bajo análisis.