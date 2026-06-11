Cayeron Las Reinas del Tusi, una banda que “cocinaba” y vendía droga en boliches y fiestas privadas

Los investigadores las llamaron Las Reinas del Tusi. El nombre se lo “ganaron” por el tusi, uno de los estupefacientes que vendían en boliches y fiestas privadas de la zona sur del conurbano bonaerense y que también es conocido como “cocaína rosa”. Pero tenían variedad. También ofrecían cogollos de marihuana, éxtasis y otras drogas sintéticas.

Detrás de las Reinas del Tusi estaban dos hermanas de Quilmes, Laura Solange H., de 30; y Brisa Agustina H., de 22. Ahora, tras una investigación de tres meses a cargo de la fiscal María Clarissa Antonini y de detectives de la policía bonaerense, estás tras las rejas y en las próximas horas serán indagadas.

“Se comprobó que las hermanas Laura Solange H., de 30; y Brisa Agustina H. eran las que ‘cocinaban’ y vendían las sustancias estupefacientes en distintos puntos de la zona sur del conurbano bonaerense”, informó el Ministerio de Seguridad bonaerense.

La "cocina" de Las Reinas del Tusi

Según los voceros consultados, el proveedor de los precursores químicos de Las Reinas del Tusi fue un ciudadano colombiano apodado Nelson. “Les vendía ketamina líquida”, explicó una fuente de la causa.

Como se dijo, la investigación comenzó hace tres meses e incluyó tareas de campo, filmaciones de compradores, seguimientos y análisis de redes sociales.

Las publicaciones en redes sociales

En las redes sociales analizadas por detectives de la policía bonaerense, en especial en perfiles de Instagram, se encontraron fotos y videos de las sustancias que eran comercializadas por las sospechosas.

Por ejemplo, entre las pruebas reunidas en el expediente hay una foto donde se observa en primer plano una pequeña bolsa de plástico con cierre hermético con varias pastillas de éxtasis con la leyenda “La verdadera bomba”; en otra imagen se ve cuatro bolsas con lo que parece ser Tusi con el siguiente texto: Frutos del bosque y caramelo, y también hay filmaciones del momento en que ‘cocinaban" las sustancias que después comercializaban.

“Además de detener a las hermanas Laura Solange H. y Brisa Agustina H. fue apresada en el partido bonaerense de Esteban Echeverría una joven de 21 años que sería le encargada de un punto de venta de los estupefacientes de la banda de Las Reinas del Tusi”, dijeron fuentes del caso.

También fue detenido Nelson, el ciudadano colombiano sindicado como el proveedor de los precursores químicos de Las Reinas del Tusi.

En los procedimientos, la policía bonaerense secuestró 250 envoltorios con tusi, frascos con cogollos de marihuana, pastillas de éxtasis, teléfonos celulares, balanzas digitales, elementos de corte y dinero en efectivo.