Cayó una banda de “viudas negras que operaba en Puerto Madero

Una banda de viudas negras que operaba en Puerto Madero fue desbaratada con la detención de la última de las tres mujeres acusadas de seducir a hombres en locales nocturnos para drogarlos y luego robarles dinero, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor.

La integrante de la organización que había logrado escapar en una primera instancia fue capturada en los últimos días en el barrio 20 de Junio, en San Justo, partido de La Matanza, luego de permanecer varios meses prófuga y con pedido de captura nacional e internacional.

La investigación y el operativo estuvieron a cargo de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad y se originaron a partir de un hecho ocurrido en agosto del año pasado.

Según pudo reconstruirse, dos hombres conocieron a tres mujeres en un boliche de Puerto Madero y compartieron bebidas durante varias horas. Con el correr de la noche, uno de ellos comenzó a sentirse descompuesto, aunque ambos decidieron retirarse junto con las jóvenes en un vehículo solicitado mediante una aplicación de transporte.

El viaje terminó en una vivienda del barrio porteño de Villa Crespo. Allí, uno de los hombres optó por regresar a su domicilio, mientras que el otro permaneció junto a las mujeres.

De acuerdo con la investigación, la víctima perdió el conocimiento poco después de ingresar al inmueble. Los investigadores sospechan que había sido drogada por las mujeres, quienes aprovecharon ese estado para sustraer dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y distintos objetos de valor antes de escapar.

La denuncia dio origen a una pesquisa que incluyó el análisis de registros aportados por la empresa de transporte, imágenes de cámaras de seguridad y un detallado relevamiento de redes sociales.

Parte de lo secuestrado durante el allanamiento de la Policía de la Ciudad para detener a una viuda negra Ministerio de Seguridad

Con el avance de las tareas investigativas, los detectives lograron identificar a las sospechosas y establecer que la organización tenía como base de operaciones el barrio 20 de Junio, en la localidad bonaerense de San Justo.

Con las pruebas reunidas, la jueza María Alejandra Provítola, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, ordenó en febrero pasado dos allanamientos simultáneos. Los procedimientos se realizaron en un domicilio situado sobre la calle Bermejo al 3400.

Durante esos operativos fueron detenidas dos de las integrantes de la banda. Además, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares y varias tabletas de Clotiapina, un potente sedante que, según la hipótesis de los pesquisas, habría sido utilizado para adormecer a las víctimas.

Sin embargo, una tercera sospechosa logró escapar y permaneció prófuga durante varios meses.

A raíz de ello, la magistrada dispuso su captura nacional e internacional y los investigadores continuaron con las tareas de vigilancia y seguimiento.

Finalmente, días atrás, la mujer de 30 años fue localizada e interceptada en la calle 8 del barrio 20 de Junio. Tras su detención, fue trasladada inicialmente a una dependencia policial bonaerense y quedó a disposición de la Justicia porteña.

Con su captura, los investigadores consideran desarticulada la organización, aunque continúan analizando teléfonos celulares y otros elementos secuestrados para determinar si existen más víctimas y posibles integrantes aún no identificados.