Desarticularon una banda de viudas negras y detuvieron a tres hombres y a una adolescente

Una investigación iniciada tras el robo a dos hombres que habían conocido a dos mujeres en un boliche de Palermo permitió a la Policía de la Ciudad desarticular una banda dedicada a cometer asaltos bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

Luego de una serie de allanamientos realizados en la Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Parque Patricios y en el partido bonaerense de Morón, fueron detenidas cuatro personas: tres hombres mayores de edad y una adolescente, acusados de integrar la organización.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14, quienes lograron reconstruir el accionar de la banda a partir del análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas de inteligencia que permitieron identificar a los sospechosos y localizar los lugares donde se ocultaban.

La causa tuvo su origen el 6 de junio pasado, cuando dos hombres denunciaron haber sido víctimas de un robo luego de salir de un boliche del barrio de Palermo. Según relataron, durante la noche conocieron a dos mujeres con quienes continuaron el encuentro en una barbería, donde compartieron bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION, poco después ambos perdieron el conocimiento y recién se recuperaron varias horas más tarde. Al despertar descubrieron que les habían robado distintos objetos de valor y que las mujeres ya no se encontraban en el lugar.

Con esos elementos, la investigación quedó en manos de la División Investigaciones Comunales 14, que comenzó a reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho.

Parte de los objetos de valor secuestrados durante el operativo Prensa Ministerio de Seguridad

Los detectives analizaron registros de cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas tanto en las inmediaciones del boliche como en distintos puntos del recorrido realizado por las víctimas y los sospechosos. Esa tarea permitió establecer cómo se desplazó el grupo durante esa madrugada e identificar a las personas que participaron de la maniobra.

Además, los investigadores lograron detectar el vehículo utilizado para movilizarse después del robo: un Renault Logan blanco, cuyo recorrido resultó clave para avanzar sobre la estructura de la organización.

A medida que avanzó la pesquisa, los efectivos lograron individualizar a cada uno de los presuntos integrantes de la banda y determinar sus domicilios.

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que dos de los sospechosos residían en la Villa Zavaleta, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otro tenía domicilio en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón.

El frente de los dos domicilios en donde atraparon a cuatro integrantes de la banda Prensa Ministerio de Seguridad

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó una serie de allanamientos simultáneos en ambos distritos.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos tres integrantes de la organización en distintos domicilios de la Ciudad y un cuarto sospechoso en el partido de Morón. Entre las personas arrestadas se encuentra una adolescente, cuya participación en la maniobra también quedó incorporada a la investigación.

Además, durante los operativos, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y otros elementos que serán sometidos a peritajes. Los investigadores ahora analizan el contenido de los dispositivos electrónicos para establecer si la banda participó en otros episodios similares ocurridos en la ciudad de Buenos Aires.

Esta modalidad delictiva conocida como “viudas negras” suele comenzar con el contacto entre las víctimas y mujeres que las convencen de continuar la reunión en un domicilio o lugar privado, donde posteriormente son drogadas para facilitar el robo de dinero, teléfonos celulares, documentación y otros objetos de valor.

En la causa intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, a cargo de Martín Sebastián Peluso; el Juzgado Nacional de Menores N° 3, a cargo de Julia Marano Sanchis; y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Morón, a cargo de Ricardo Julio Fraga.