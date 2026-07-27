Un policía de civil se defendió a los tiros de un intento de robo y mató a un motochorro en Malvinas Argentinas

Un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se defendió a tiros luego de que este sábado dos delincuentes intentaran robarle su motocicleta cuando se encontraba detenido en un semáforo sobre la ruta nacional 8, en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas. Debido al enfrentamiento, uno de los motochorros murió y quedó tendido en la acera.

El hecho ocurrió en el cruce de la ruta 8 y la calle Baroni, en el límite entre Los Polvorines y José C. Paz, según informó el medio local Diario Efecto. El policía circulaba en una Honda Tornado junto a un acompañante cuando fue interceptado por dos motochorros que se desplazaban en otra motocicleta.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, uno de los delincuentes descendió del vehículo y disparó contra el efectivo con fines de robo. El agente respondió con su arma reglamentaria y se produjo un intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento, la moto del policía cayó al pavimento. Uno de los asaltantes intentó escapar a pie, pero fue alcanzado por un disparo y murió a pocos metros del lugar, sobre la ruta 8, cerca del cruce con la calle Chile.

El segundo sospechoso, en tanto, logró escapar en la motocicleta en dirección a la ruta provincial 197 y permanecía hasta ahora prófugo. En la escena los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros.

La causa fue caratulada como intento de robo y homicidio y quedó a cargo de la UFI N.º 18 de Malvinas Argentinas, que trabaja para identificar al delincuente fallecido y localizar al cómplice que escapó.

Antecedente reciente

Una semana atrás, un cabo de la Policía Federal fue asesinado por motochorros que le robaron la moto en la localidad bonaerense de Loma Hermosa. Los dos delincuentes se pusieron a la par del otro rodado que era conducido por el cabo Cristian Alberto Gerez, quien se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones, y enseguida el acompañante se bajó con un arma en la mano.

Motochorros matan a un policía en Loma Hermosa Captura

El policía retrocedió e intentó sacar su arma reglamentaria, pero el delincuente le sustrajo un bolso, le disparó primero y lo terminó matando. Enseguida, el asaltante tomó la moto del efectivo y se escapó junto a su compañero de delito. El motochorro que ultimó a la víctima tiene 14 años y su cómplice, 15.