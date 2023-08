escuchar

Un ladrón robó un celular en Resistencia, capital de Chaco, y luego escrachó a su dueño por tener pornografía infantil almacenada en la nube. El asaltante le sustrajo el teléfono a un hombre de 45 años el martes en el barrio Güiraldes, pero una vez que que observó imágenes de abuso sexual de niños en él decidió escracharlo en sus grupos de WhatsApp, lo que alertó a las autoridades policiales de la capital chaqueña, quienes arrestaron al propietario del dispositivo que almacenaba el contenido pedófilo.

Como consecuencia, este sábado la División de Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia de la provincia realizó un operativo para detener al hombre, que fue encontrado mientras caminaba la calle por la zona donde perdió el dispositivo. Las imágenes habían llegado vía mensajes anónimos a la ministra de Seguridad, Gloria Salazar, y a la de Salud, Carolina Centeno, a través de sendos grupos de la aplicación de mensajería instantánea.

Ladrón "justiciero" escrachó al dueño del teléfono que robó por tener contenido pedófilo Gentileza Diario Chaco

La investigación fue llevada a cabo por la fiscalía de investigación penal N°13, a cargo de Víctor Recio. Una vez realizado el arresto, el detenido fue alojado a la disposición de la Magistratura actuante, y los esfuerzos de la fiscalía están puestos actualmente en identificar a la menor de edad de las imágenes.

Según los investigadores del caso, antes de ser detenido el hombre, que trabajaba como empleado administrativo en un hospital de la capital chaqueña, también había hecho previamente una denuncia por la sustracción de su celular y de su moto.

La División de Ciberdelitos de la policía provincial dio con el hombre de 45 años que tenía imágenes de abuso sexual infantil en su celular Gentileza Diario Chaco

Un bancario jubilado de Vicente López, detenido por explotación sexual infantil

Fue detenido en una casa del Delta bonaerense en el marco de una megacausa con allanamientos en distintos puntos del país. Le imputaron el delito de “tenencia con fines inequívocos de distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil”. J. C. F. tiene 65 años, es empleado bancario jubilado y es abuelo. Sus nietos son menores de edad. Se negó a declarar cuando fue indagado por el fiscal de San Isidro Gonzalo Acosta.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. J. C. F. es uno de los 21 imputados de la investigación Red Federal en Alerta, que permitió desbaratar una organización que distribuía imágenes de explotación sexual infantil.

Detuvieron a un empleado bancario por facilitar material de explotación sexual infantil Policía Bonaerense

El Ministerio Público Fiscal porteño informó sobre los allanamientos hechos en los barrios de Villa Devoto, Santa Rita, Balvanera, Villa Urquiza, Parque Chas, San Cristóbal, Almagro, San Nicolás, Villa Soldati, Villa Lugano y Caballito, en la ciudad de Buenos Aires; y en las provincias de Misiones, Buenos Aires, Salta, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Catamarca, San Luis y Tucumán. En los operativos secuestraron miles de dispositivos que contenían unos 12.000 archivos con contenidos de abuso sexual infantil

En Río Negro fueron imputadas dos personas. Una de ellas fue identificada como Emiliano Gatti, un reconocido conductor de Canal 10 de esa provincia.

“No tengo nada que ver. No soy un pedófilo ni un pederasta. Estoy viviendo una pesadilla terrible, que no se la deseo a nadie. Estoy a disposición de la Justicia”, afirmó Gatti en una conferencia de prensa, según publicó el diario Río Negro.

Allanamiento de una red de pedofilia Ministerio Público Fiscal porteño

El fiscal Acosta tiene a su cargo la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas de San Isidro y estuvo a cargo de la investigación que llevó a prisión a J. C. F., un vecino de Vicente López de 65 y empleado bancario jubilado.

“A J. C. F. se le imputó el delito de tenencia con fines inequívocos de distribución y la facilitación de material de abuso sexual infantil, ambos agravados por resultar las víctimas menores de 13 años”, explicaron fuentes con acceso al expediente.

