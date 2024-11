Chocaron dos colectivos en Santa Fe y 9 de Julio: hay al menos 16 heridos

Poco después de las 7 de este martes, hubo una fuerte colisión entre un colectivo de la línea 67 y una unidad de la 59 en el cruce de las avenidas Santa Fe y 9 de Julio, en pleno horario pico hacia el centro porteño. Por el hecho, el SAME atendió a 26 personas, 16 de las cuales debieron ser trasladadas a distintos centros de salud por politraumatismos diversos, como golpe de cráneo, fractura costal y heridas en los miembros inferiores y superiores. Ninguno se encontraba en grave estado.

El tránsito en la zona se encuentra parcialmente interrumpido, incluso el Metrobús sentido al norte, según informaron fuentes policiales a LA NACION. El incidente, del que aún se desconocen más detalles, fue protagonizado por el interno 51 de la línea 67 y por el interno 57 de la 59.

En este contexto personal de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad también concurrió al lugar.

Desde el SAME trabajaron 23 ambulancias. Las autoridades solicitaban no circular por la zona ante el amplio operativo policial debido a que el accidente ocurrió en medio de las dos avenidas. Diez de las víctimas fueron revisadas en el lugar sin necesidad de ser derivadas a un centro de salud, informó Alberto Crescenti, director del SAME, en conferencia de prensa.

Por su parte las 16 personas trasladadas tras sufrir politraumatismos fueron enviadas a los hospitales Ramos Mejía, Durand, Argerich, Rivadavia y Fernández.

Dos colectivos de las líneas 59 y 67 chocaron en el cruce de las avenidas Santa Fe y 9 de Julio Captura

Emilio, que viajaba en el colectivo de la línea 59, en los asientos del fondo, contó en diálogo con C5N que sintió la frenada y luego el choque con el otro vehículo. “Creo que quien cruzó mal fue el 67 porque el 39 que teníamos al lado comenzó a moverse con nosotros cuando el semáforo le dio el paso”, agregó el hombre, que sumó que la unidad estaba llena y que varias personas se cayeron al piso.

