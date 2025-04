Por un segundo, una mujer salvó a su familia de que le roben el auto y que los ladrones entren a su casa

Una mujer, por un segundo, logró evitar vivir una noche de terror junto a su familia cuando llegaba a su casa en la localidad bonaerense de El Palomar, en el partido de Morón, y un grupo de delincuentes quisieron robarle el rodado e ingresar a la vivienda familiar.

La secuencia de los rápidos reflejos y nervios de acero de la mujer quedó registrada en la cámara de seguridad que instaló en la puerta de su vivienda. Allí se observa que siendo las 19.30 del sábado pasado llegan y estacionan marcha atrás el auto del cual desciende su pareja y su hijo menor de edad que agarra una torta e ingresa a la vivienda.

Mientras el hombre y el chico estaban dentro de la vivienda, la mujer seguía descargando pertenencias del baúl del auto, marca Peugeot, modelo 307, pero sin dejar de estar atenta al movimiento vehicular en la calle.

Cuando vio que un auto giró en la esquina y, en lugar de seguir recto parecía dirigirse a ella, cerró el baúl del auto y, rápidamente, ingresó a la casa, cerró y trabó la puerta. Mientras la mujer huía para resguardarse, del auto bajaron tres delincuentes.

Uno de ellos fue hasta la puerta y le dio un topetazo con la intensión de ingresar a la vivienda, pero no lo consiguió.

En tanto, otro de los ladrones, que empuñaba un arma, abrió el auto y se subió para intentar robarlo, pero no tenía la llave puesta así que debió desistir del robo. En tanto, cuando se bajó del auto y cerró la puerta, desde dentro de la casa, activaron el cierre centralizado de puertas desde el mando remoto.

Manejaba temerariamente

“Quería reportar un auto que está manejando mal. Yo no sé si está drogado o si está borracho, pero se va de carril en carril sobre la ruta 8. Está yendo mano a José C. Paz. La patente es... es un Toyota Etios color gris. Se nota que no está bien. Se va de carril a carril”, decía el mensaje de voz que envió un vecino de San Miguel al centro de monitoreo y permitió evitar una tragedia vial.

Tras un mensaje preventivo del vecino a Ojos en Alerta, la Policía Municipal de San Miguel detuvo a un hombre que realizaba maniobras temerarias en un Toyota Etios y, al ser requisado, se le encontraron 300 gramos de cocaína.

El hecho ocurrió el 28 de marzo pasadas las 20 y los efectivos lograron divisar el auto que circulaba con tres pasajeros (dos adultos y una menor) por Ruta 8 en dirección al partido de José C. Paz. En las imágenes de las cámaras de seguridad puede verse cómo el conductor manejaba en un estado de gran excitación.

La cámara que logró captar al auto cuando frenó en un semáforo permitía ver que el hombre que estaba al volante se mostraba exaltado y gesticulaba de manera grandilocuente.

Rápidamente, el personal de la Policía Municipal interceptó el vehículo y procedió a identificar a las personas a bordo. Al ser requisado el rodado, se le encontraron 4 bolsas con cocaína, por lo que fueron trasladados a la Comisaría 1ª y quedaron a disposición de la Justicia.

Surgido en San Miguel en 2016, Ojos en Alerta conecta a los vecinos con el centro de monitoreo a través de WhatsApp para alertar hechos sospechosos, delictivos o emergencias. Ya son 95 ciudades del país adheridas a este sistema de prevención y participación ciudadana.

