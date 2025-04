Alumnos de una escuela de Escobar organizaban un tiroteo en las aulas

Alumnos de una escuela secundaria de Matheu, en el partido bonaerense de Escobar, organizaban una un tiroteo en las aulas. La planificación de la masacre quedó registrada en un grupo de WhatsApp.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. Tras la intervención de personal de la comisaría 5a. de Escobar, la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de Zárate-Campana.

“El que va a arrugar que salga ya y más vale que no diga nada porque tiro en la frente”, fue uno de los mensajes que ahora es analizado por los detectives policiales y judiciales.

El supuesto atentado se iba a realizar en la Escuela de Enseñanza Secundaria N°2 Fray Luis Beltrán de Matheu, en el partido de Escobar.

En otro de los mensajes del grupo de WhatsAp que ahora es investigado por detectives judiciales y policiales, se explicaba: “Vamos a hacerlo en el turno nocturno, hay un par de gilas que quiero bajar”.

A ese chat, otro de los participantes agregó: “Y acá más les vale que se rescaten todos, en la que nos enteramos que andan corte sapos [sic] contando todo les bajamos la cabeza de un tiro a toda la familia”.

Las capturas del chat de los chicos del colegio de Campana

Según las capturas de los chats, a los que tuvo acceso LA NACION, los mensajes donde se anunciaba el plan criminal y enviaban fotos de armas de fuego fueron enviados de madrugada.

“Yo los quiero a todos pillos. Ya tuvimos a uno de los profesores que se hizo el vivo y cobró. Así que rescátense. El viernes a la tarde ya saben dónde nos encontramos. Preparamos todo y arrancamos el tiroteo”, fue otro de los mensajes.

En un chat de una sola una visualización se habrían enviado la fotografías de las armas que había logrado recolectar. “Estas son todas las que tengo, si alguien tiene más, traiga”, fue el texto que acompañaba la imagen.

Los mensajes fueron leídos por la madre de un alumno que le avisó a un preceptor, según informaron a LA NACION fuentes de la investigación.

“Me llegaron estas capturas por mi hijo y la verdad que tengo miedo. Mi hijo tiene miedo y no quiere que diga quién le mandó eso. Pero fue un amigo suyo que lo añadió a ese grupo y salió. Y ahora lo tienen amenazado por no querer ser partícipe. Mañana mi hijo va a faltar porque tiene miedo, pero por favor si no van a suspender las clases por los menos avisen en los grupos, así los padres están alerta. Y por favor no mande mi número a ningún lado, porque tengo miedo de que me hagan algo a mí también por mostrarle”, fue el mensaje que recibió el preceptor con las capturas de los chats de la planificación del plan criminal.

La semana pasada se había abortada un plan criminal similar en otra estaclecimiento educativo de Escobar, Escuela de Enseñanza Secundaria N°2 de Ingeniero Maschwitz.

La investigación de ese caso quedó a cargo del fiscal Fernando Martín Reinas, funcionario que conduce la UFIyJ N°2 del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana.

“Estamos investigando desde el día miércoles [por el 2 de este mes]. Se hicieron diversos allanamientos. La idea era investigar si había armas y [teléfonos] celulares. Armas no encontramos, encontramos celulares. A su vez, pedimos la prohibición de acercamiento de los niños al establecimiento educativo”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal en el canal de noticias LN+.

El plan de la masacre, según informaron a LA NACION fuentes judiciales. habría estado organizado por una adolescente que tendrían antecedentes psiquiátricos.

Según los audios que analizan los detectives judiciales, el plan contemplaba el ataque en el momento de ingreso de los alumnos del turno noche. “Podríamos hacer que somos estudiantes que llegamos tarde y ahí coso...”, dijo la supuesta organizadora de la masacre en audios a los que tuvo acceso LA NACION

En uno de los chats, la supuesta organizadora del plan criminal escribió: “Quiero agarrar a un estudiante y obligarlo a que habra [sic] la boca para después dispararle”.

El fiscal Martín Reinas sostuvo que, en principio, “hay [involucrados] cuatro menores no punibles, que tendrían menos de 16 años, pero no descartamos la participación de otra persona más que, por el momento, no está identificada”.

El delito que se investiga y por el que se pidieron los allanamientos es el de intimidación pública.

