Choque múltiple en la Autopista 25 de Mayo: 8 autos y un camión colisionaron a la altura de Boedo

El tránsito se complicó en la ciudad de Buenos Aires este jueves por la mañana debido a un choque múltiple entre ocho autos y un camión, que se produjo en la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Boedo. El incidente ocurrió cerca de las 7.20 de la mañana y, según el titular del SAME, Alberto Crescenti, hay seis heridos por este impacto en cadena, que tuvo lugar en una de las bajadas de este tramo.

Tras el incidente llegaron al lugar ambulancias y el helicóptero del servicio de emergencias. Debido a eso todos los carriles de la vía rápida mano al centro estuvieron cortados, lo que produjo graves dificultades para circular por esa zona, donde se generaron seis kilómetros de demora. Cerca de las 8.15, se liberó la traza, pero la bajada quedó cerrada.

“Yo al camión lo pasé arriba de la autopista, venía por la mano lenta a 40 kilómetros. Bajamos acá, nos para el semáforo y, cuando nos para, lo sentí de atrás, nos lleva puestos a todos”, contó en declaraciones a LN+ uno de los automovilistas involucrados.

Dijo también que a su esposa, con quien viajaba, la llevaron en ambulancia porque le dolía el cuello. “Fue una desgracia con suerte porque, si ves el camión… Dice que se quedó sin frenos y que lo intentó frenar contra el guardarraíl. El semáforo estaba en rojo, estábamos todos detenidos y desde allá nos empezó a llevar a todos puestos”, reveló.

Otro de los conductores dijo que el impacto fue fuerte y que “arrastró” a todos los coches hacia adelante. “Estaba en el semáforo esperando y fue de repente. Mi auto quedó más o menos, venía solo”, manifestó.

La misma versión fue ratificada por el camionero unos minutos después. “Me quedé sin frenos”, admitió, en diálogo con los medios. “Hice rebajes, me choqué con el guardarraíl para ver si lo podía frenar, pero no hubo caso”, contó el chofer, quien aseguró que disminuyó la velocidad porque si no, hubiese sido “un desastre”.

“En el peaje anduvo bien. Del Mercado Central venía y andaba perfecto”, aseguró también sobre los minutos anteriores a la colisión este hombre que dijo estar “nervioso” y “preocupado” por la gente que se vio afectada. Asimismo, refirió que le pidió disculpas a los automovilistas. “Intenté ayudarlos, es la primera vez que tengo un accidente en mi vida”, narró, como así también indicó que el camión tiene “toda la documentación correspondiente”.

Por su parte, Crescenti indicó en TN que los heridos no eran de gravedad, sino que tenían “latigazo cervical” por el choque en cadena.

