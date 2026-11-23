Cinco hombres fueron detenidos en el partido bonaerense de Tigre, acusados de haber participado en el robo de un automóvil en el barrio porteño de Saavedra. Los sospechosos escaparon por la autopista Panamericana en dirección a la provincia de Buenos Aires, pero fueron localizados por efectivos policiales que habían recibido una alerta radial sobre la sustracción.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando de Patrullas de Tigre, que tomó conocimiento del hecho y de la posible ruta de fuga de los delincuentes. A partir de esa información, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda y detectaron un Fiat Palio Weekend que coincidía con las características del vehículo sustraído.

Los agentes interceptaron el automóvil en la zona de la ruta 202 y la colectora oeste de la autopista Panamericana, en jurisdicción de Bancalari. Allí atraparon a sus cinco ocupantes, identificados como Gabriel Monzón, de 28 años; Daniel Orellano, de 34; Manuel Galarza, de 28; Rubén González, de 38, y Miguel Orellano, de 41.

Durante el procedimiento, además de recuperar el vehículo, los policías secuestraron distintas pertenencias que habían sido sustraídas a la víctima, identificada como María de los Ángeles Franco, de 54 años. Entre los elementos recuperados había un teléfono celular y prendas de vestir.

Según la información policial a la que accedió LA NACION, la banda estaría vinculada con otros hechos de robo cometidos en la ciudad de Buenos Aires. A raíz de esa sospecha, personal de la Brigada de la Policía de la Ciudad se comunicó con los efectivos de la jurisdicción bonaerense para intercambiar información sobre los detenidos y la posible participación de los cinco hombres en otros episodios delictivos.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que interviene en la causa. El procedimiento fue caratulado como robo automotor en poblado y en banda.