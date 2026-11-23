Un joven fue brutalmente agredido por otro cuando tomaba una gaseosa con un amigo en la puerta de un kiosco de San Antonio de Padua, en el partido bonaerense de Merlo. “No hubo palabras. Se levantó de la silla donde estaba sentado al lado y la primera piña se la pegó entre la nuca y la sien. Lo voleó y lo dejó inconsciente algunos minutos. Mi hijo no pudo hacer nada”, contó el padre de la víctima.

El violento episodio ocurrió este sábado por la tarde, pasadas las 19, en la esquina de Italia y Ayacucho. La víctima estaba junto a un amigo cuando, de repente, otro joven que se encontraba a pocos metros se acercó por detrás y le dio varias trompadas. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Pablo, el padre del agredido, contó en diálogo con TN que “los dos chicos que estaban al lado del atacante no hicieron nada”. “Es más, uno se quedó detrás del amigo de mi hijo para que no pudiera defenderlo”, subrayó.

Brutal golpiza de un joven a otro: sin mediar palabra, se levantó de una silla y atacó a la víctima

“Para mí, fue un ataque premeditado”, aseguró el papá de la víctima. Según el hombre, su hijo sabe quién es el agresor porque en la zona “se conocen todos” y estimó que el problema podría tener relación con que su hijo tuvo en el último tiempo un acercamiento con una exnovia del atacante. “Pero eso no justifica nada”, agregó, y contó que la víctima ya está mejor, en reposo y con calmantes para aliviar el dolor.

“Hablé con la madre [del atacante] y me dijo que su hijo ya había tenido otros hechos de violencia. Hoy le pasó a mi hijo, pero podría haber terminado trágicamente como lo de Fernando [Báez Sosa]. Este también se fue victorioso, festejando lo que había hecho. Por eso este martes voy a ir directamente a la fiscalía a hacer la denuncia, porque el padre de este chico es policía”, agregó Pablo durante la entrevista.

Tras el ataque, al menos dos mujeres que estaban en la zona intervinieron para increpar al agresor y asistir a la víctima, que permaneció algunos minutos tendida sobre su silla. “¡Loco de mierda!”, le gritaban mientras el joven y sus acompañantes se alejaban caminando por la vereda.