Citarán a declarar a un hijo de la madre sospechada por la muerte de su beba en Villa Gesell

VILLA GESELL.- La investigación iniciada sobre una pareja por la muerte de su hija de 2 años, en principio por una asfixia mientras tomaba la mamadera, sumará en el inicio de esta semana un testimonio que puede ser más que relevante para el avance de la causa: la declaración de uno de los nueve hijos que tuvo la mujer, que con este último caso suma tres de sus niñas que fallecieron por situaciones aparentemente similares.

La pequeña Isabella murió el pasado 21 en la guardia del Hospital Municipal de Villa Gesell, donde la recibieron ya sin signos vitales. Si bien el fiscal Juan Pablo Calderón imputó por igual a ambos padres, la investigación tiene en la mira a Lucía Sosa, la madre de la beba, por sus trágicos antecedentes; el primero en 2013 cuando falleció Candela, de 6 meses, y el restante en 2016, con la muerte de Yazmín, de 11 meses.

Lucas, que hoy tiene 17 años y es uno de los cuatro hijos que la Justicia quitó del cuidado de Sosa mientras estuvo detenida por el fallecimiento de Yazmín, fue contundente en las últimas horas: “Ella mató a mis tres hermanas”, le dijo al diario La Capital. Y fue todavía más allá. “La quiero presa o internada en un psiquiátrico”, afirmó, acompañado de su madre adoptiva y una abogada.

La pequeña Isabella murió el pasado 21 en la guardia del Hospital Municipal de Villa Gesell

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) que trabaja en esta causa ya tomó contacto con el menor. El fiscal Calderón quiere escuchar su versión y por sobre todo su experiencia, ya que el adolescente –será mayor de edad en pocos días– afirma haber vivido situaciones que abonarían la hipótesis de eventual responsabilidad de la mujer en la muerte de estas niñas.

Tanto Sosa como su actual pareja, Héctor Aguirre, están notificados de formación de causa. Se trabaja por ahora desde la calificación de averiguación de causales de muerte; los elementos que obran en el expediente, en particular el informe preliminar de autopsia, apuntarían a sostener que la pequeña Isabella se ahogó con leche mientras tomaba la mamadera. Presuntamente en un momento en que su madre estaba en otra dependencia de la casa, según una versión.

Ambos imputados siguen este proceso judicial en libertad. La pareja tiene otro hijo de 4 años, a quien la Justicia ya dispuso alejarlo de la madre. Le dio intervención al servicio municipal especializado en minoridad y desde allí lo pusieron al cuidado de un hogar de abrigo. No se descarta que el niño sea convocado para afrontar, en Cámara Gesell, una declaración sobre la muerte de Isabella. Habría sido el único testigo presencial del momento crítico en que su hermana se ahogó.

La investigación, según pudo confirmar LA NACION de fuentes judiciales, no tendría elementos firmes como para presumir que hubo una muerte dolosa. De esta manera el crimen quedaría descartado y las acusaciones se podrían limitar a un homicidio culposo o a un abandono de persona seguido de muerte. La restante hipótesis es que haya sido una situación puramente accidental, sin responsabilidad de terceros.

Historial

La principal carga sobre Sosa es su historial judicial. Entre 2016 y 2018 estuvo detenida junto a su pareja y padre de cinco hijos, Germán Picard. Los acusaron de abuso sexual y muerte de Yazmín. El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 los absolvió, la fiscalía no apeló y la defensora oficial que asistió a la pareja llegó a plantear en su alegato que “había que pedirles perdón” por la situación que vivieron, encarcelados y lejos de sus hijos.

Lucía Sosa y su ex pareja fueron detenidos y luego absueltos por la muerte de una de sus hijas

Ahora aparece la voz de Lucas, el mayor de los hijos de la pareja. Y en la entrevista que brindó no solo cuestionó a su madre y sembró sospechas sobre la responsabilidad en la muerte de las tres niñas: también dijo que no cree ser hijo biológico de Picard.

Concretada la autopsia y remitido a la Justicia el informe preliminar con las primeras conclusiones, el fiscal Calderón consideró que resultaba conveniente retener el cadáver frente a eventuales nuevos estudios forenses.

A la par está a la espera de peritajes complementarios. Uno de histopatología que hará en el Instituto Ciencias Forenses Conurbano Sur del Ministerio Público y otro para determinar la posible presencia de tóxicos en el organismo de la beba fallecida, en este caso a realizarse en laboratorios de Policía Científica de la provincia de Buenos Aires.

Se intenta completar el escenario de esta muerte y el contexto con nuevos testimonios. Con colaboración de la Policía Judicial Mar del Plata se recibiría el testimonio a Lucas Ruiz, que adoptó el apellido de su familia de abrigo.

Además se escuchará a médicos del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi). Son algunos de los que oportunamente han atendido a los hijos de Sosa en distintos momentos. El fiscal quiere conocer más sobre el comportamiento de la mujer y fundamentalmente las condiciones en los que ha llevado a sus hijos para ser atendidos.

En oportunidad de ser encausada y posteriormente enjuiciada, Sosa fue objeto de distintos peritajes. Uno apunta a su perfil psicológico y un perito describió que presentaba indicios propios de un síndrome facticio o Síndrome de Munchausen, conocido como propio de personas que inventan o favorecen enfermedades o cuadros clínicos con los que se presentan a ellos o sus hijos para que les brinden asistencia médica.